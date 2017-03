Nouveau siège social d'Amazon France

Reportage : le siège social d'Amazon France dans un ancien entrepôt... du Printemps ECommerce

C'est à Clichy qu'Amazon a installé son nouveau siège social français. Le groupe partage ses locaux avec une autre entreprise dans les anciens entrepôts du magasin Le Printemps. Conçus en 1908 par les architectes Popinot et René Simonet puis agrandis en 1923 par les architectes Demoisson et Wybo, ils ont aussi servi d'usine de confection puis de bureaux pour l'enseigne. En 1994 ils ont été réhabilités par l'équipe de Reichen et Robert et restent aujourd'hui l'une des plus belles réalisations architecturales de la ville de Clichy et un bâtiment inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques.

© Cécile Debise/JDN