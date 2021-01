"Prix immobilier : le prix du m² par commune en France"

CARTES INTERACTIVES, GRAPHIQUES, TABLEAUX… - Découvrez les prix immobiliers en France, par département et par ville et suivez en temps réel l'évolution du prix du m² près de chez vous.

Prix immobiliers en France, par département (prix immobilier en Ile-de-France, dans les Alpes-Maritimes…), par arrondissement (prix immobilier par arrondissement à Paris, Marseille, Lyon…) par commune (prix immobilier à Toulouse, Nice, Nantes…), etc. Prix moyen du m², prix du m² pour les maisons, pour les appartements (prix du m² pour les appartements anciens, pour les appartements neufs), prix des parkings, classement des villes les plus chères… Retrouvez les dernières données immobilières et suivez l'évolution des prix immobiliers près de chez vous.

Les villes les plus chères de France Ville Code postal Prix du m2 (€) Neuilly-sur-Seine 92200 11102 Paris 75000 11068 Levallois-Perret 92300 9698 Boulogne-Billancourt 92100 9032 Issy-les-Moulineaux 92130 7908 Montrouge 92120 7624 Courbevoie 92400 7196 Clichy 92110 6784 Asnières-sur-Seine 92600 6552 Versailles 78000 6465 Montreuil 93100 6373 Pantin 93500 6131 Saint-Ouen-sur-Seine 93400 6050 Fontenay-sous-Bois 94120 5909 Clamart 92140 5717 Villejuif 94800 5404 Maisons-Alfort 94700 5366 Rueil-Malmaison 92500 5303 Saint-Maur-des-Fossés 94100 5257 Nanterre 92000 5175

En termes de prix médian du mètre carré, Paris n'arrive pas en tête des villes les plus chères. C'est en effet Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, qui caracole en tête du classement des communes où le prix de l'immobilier est le plus élevé, avec un prix médian de 11 102 euros le mètre carré, contre 11 068 euros "seulement" dans la capitale française. Dans les deux communes, les tarifs de la pierre sont en hausse sur six mois (+4). Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine également, monte sur la 3e marche du podium, avec 9 698 euros le mètre carré.

Au 3e trimestre 2020, les prix immobiliers dans l'ancien en France métropolitaine progressent de 5,1% sur un an, maisons et appartements confondus. Dans le détail, ce sont les tarifs des appartements qui augmentent le plus sur le marché de l'existant, avec une hausse de 6,6% par rapport au 3e trimestre 2019. Le prix immobilier des maisons, lui, augmente de 4,1% sur un an. En dix ans, les prix immobiliers anciens ont augmenté de 15,4% dans l'ensemble : +23,2% pour les appartements et +9,8% pour les maisons.

Comme les prix immobiliers dans l'ancien, les prix immobiliers dans le neuf ont enregistré une augmentation au 3e trimestre 2020. Sur ce segment du marché, l'indice a progressé de 2,5% sur un an et de 1,3% sur trois mois. En dix ans, les prix immobiliers des logements neufs ont bondi de 22,4%.

Dans 35% des départements français, parmi lesquels figurent notamment l'Allier, la Corrèze ou encore les Vosges, le prix du mètre carré (prix médian), appartements et maisons confondus, ne dépasse pas 1 300 euros. Dans une poignée d'autres, il excède les 4 000 euros. C'est le cas en Ile-de-France, dans les Hauts-de-Seine (6 701 euros / mètre carré au premier trimestre 2020), à Paris (10 279 euros / mètre carré) ainsi que dans le Val-de-Marne (4 489 euros le mètre carré) et dans les Alpes Maritimes (4 044 euros le mètre carré). A l'opposé de l'échelle, c'est dans la Creuse, la Meuse et la Nièvre que les prix immobiliers en France sont les moins élevés, avec des prix médians allant de 591 euros le mètre carré pour le premier territoire à 793 euros pour le dernier.