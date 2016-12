iPhone 8 : prix, date de sortie, rumeurs...

Le prochain smartphone d'Apple, qui devrait sortir en septembre 2017, pourrait embarquer un écran Oled et une sortie chargeur sans fil.

[Mis à jour le 21 décembre 2016 à 18h01] L'iPhone 8 serait affublé d'un nom de code, "Ferrari", du côté de Cupertino selon le site chinois cnBeta qui affirme s'être procuré une carte mère en deux parties du prochain smartphone d'Apple.

L'iPhone 7 vient à peine d'arriver sur le marché... mais les analystes réfléchissent déjà au visage de son successeur qui devrait s'appeler iPhone 8 (et non pas iPhone 7S). Il pourrait revenir à un design en verre, selon la prédiction d'un des plus réputés analystes du produit, Ming-Chi Kuo de chez KGI Securities, relayée par le site Appleinsider.

Le prochain smartphone d'Apple devrait arriver en septembre 2017 si Apple suit son calendrier habituel. Il devrait être commercialiser dans les jours qui suivent. Aucune rumeur n'a pour l'instant filtrer quant à l'arrivée d'une nouvelle mouture courant mars 2017, comme ce fut le cas cette année avec l'iPhone SE.

Prix de l'iPhone 8

Ici encore, tout n'est que spéculation. Apple avait décidé de garder les prix pratiqués habituellement lorsqu'il a sorti son iPhone 7. En fera-t-il à nouveau de même ? L'iPhone 7 est vendu, pour rappel, 769 euros dans sa version 32 Go, 879 euros pour sa version 128 Go et 989 euros pour sa version 256 Go. Rajouter 140 euros pour l'iPhone 7 Plus à chaque version.

Caractéristiques de l'iPhone 8

Le Korea Herald en est persuadé, l'iPhone 8 embarquera un écran aux bords incurvés tout comme son concurrent le Galaxy S7 Edge de Samsung. Apple aurait d'ailleurs décidé de faire appel à... Samsung Display pour doter son prochain smartphone d'écrans Oled en plastique. On parle de 100 millions d'écrans de ce type, qui seront réservés pour les modèles premiums.

Le modèle "classique" se contenterait d'un écran LCD et aurait également un bouton virtuel intégré directement à l'écran, selon une note que s'est procuré le New-York Times. Le bouton d'accueil Touch ID serait ainsi remplacé par tout ou partie de la surface de l'écran du smartphone. Autre innovation annoncée par la Nikkei Asian Review, la sortie d'un chargeur sans fil. La technologie équipe déjà nombre de smartphones du marché parmi lesquels Samsung. Apple n'y a jusque là recours pour sa montre connectée, Apple Watch. Mais le recrutement d'ingénieurs spécialisés dans la technologie laisse penser que la firme à la pomme va enfin franchir le pas pour ses smartphones.