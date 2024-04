Partager son wifi à un ami peut être puni par la loi et l'amende est conséquente

Partager sa connexion wifi est une pratique courante mais risquée. Aux yeux de la loi, cela peut avoir de lourdes conséquences pour le titulaire de l'abonnement, pouvant aller jusqu'à des poursuites judiciaires.

Qui n'a jamais donné son code wifi à un ami de passage ou à un voisin ? Après tout, cela part d'une bonne intention. Pourtant, aussi anodin que cela puisse paraître, partager sa connexion Internet est loin d'être sans danger, que l'on soit un particulier ou un professionnel.

En effet, aux yeux de la loi, le titulaire de l'abonnement Internet engage sa responsabilité lorsqu'il partage son accès. Si une personne utilise votre wifi pour consulter des sites illégaux ou télécharger des contenus protégés par le droit d'auteur, c'est vous qui serez tenu pour responsable. Vous risquez alors des poursuites judiciaires et de lourdes amendes.

Prenons un exemple concret pour mesurer l'ampleur des risques. Imaginons que vous partagez votre wifi avec un voisin et que ce dernier s'en serve pour pirater des films et séries protégés par le droit d'auteur. Aux yeux de la loi, c'est votre adresse IP qui sera identifiée et donc vous qui serez considéré comme responsable de ce délit. Vous risquez alors jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende pour contrefaçon, sans compter les dommages et intérêts réclamés par les ayants droit. Une simple faveur peut donc virer au cauchemar judiciaire et financier.