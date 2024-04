Nouvelle feuille de paie : la suppression de ces 3 lignes pourrait faire perdre de l'argent aux salariés

Dans le but de faciliter la vie des entreprises, le gouvernement prévoit une simplification des feuilles de paie, mais trois lignes pourraient bien manquer aux salariés...

Dans un tweet posté le mardi 23 avril, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire a dévoilé sa proposition pour les nouvelles feuilles de paie. Cependant, cet avant et après laisse songeur. Certaines lignes supprimées pourraient porter préjudice à de nombreux salariés...

Pour rappel, cette proposition d'une feuille de paie simplifiée fait partie du projet de loi de simplification qui a pour but de réduire la complexité des procédures qui mettent en difficulté les chefs d'entreprise. Parmi les pistes évoquées pour y parvenir, on compte notamment la simplification de la déclaration des arrêts de travail, la réduction du nombre d'enquêtes obligatoires auxquelles les entreprises sont soumises et la simplification des feuilles de paie.

A ce sujet, Bruno Le Maire déclarait sur X "nous voulons simplifier le bulletin de paie pour améliorer sa lisibilité. Ma proposition est de passer de plus de 50 lignes à une quinzaine". Son tweet présentait aussi un exemple de feuille de paie avant et après l'application de la simplification.

© Publié par Bruno Le Maire sur X

Plusieurs choses changent. Sur la nouvelle version simplifiée, ce que dépense l'entreprise pour le salarié et ce que touche réellement le salarié à la fin du mois est clairement mis en évidence. Ceci en grande partie grâce à une ligne rendue très visible, celle du "coût total employeur". Elle est remontée en première position alors qu'auparavant elle était située à la fin du document.

Les primes, heures supplémentaires et congés payés sont toujours détaillés, mais de nombreuses lignes sont supprimées. Cela peut donner l'impression que le document est plus facilement visible, mais pas sûr que cela facilite vraiment la compréhension du montant versé pour les salariés. On peut constater des suppressions dans la catégorie "cotisations sociales" qui comprend notamment le paiement de la mutuelle, la cotisation à la caisse de retraite et la CSG.

Cependant, le plus embêtant pour les salariés est sans doute l'absence de détail concernant les remboursements. Ainsi, ils ne pourront plus voir sur leur feuille de paie si leur employeur a bien participé au paiement de leur transport, s'ils ont reçu le bon nombre de tickets restaurant par rapport au nombre de jours travaillés dans le mois ou encore visualiser en un coup d'œil leurs chèques vacances.

Pour pouvoir vérifier qu'aucune erreur n'a été faite sur ces trois éléments, ils devront donc réclamer chaque mois le détail de leur salaire au service des ressources humaines de leur entreprise. Bruno Le Maire indique en effet que "l'intégralité des informations restera disponible sur demande par le salarié".

Interrogé sur ce problème, le bureau de presse de Bercy s'est montré sur la réserve, nous répondant que la version simplifiée mise en ligne sur X est "une première proposition de réduction drastique" et que "le détail sera discuté avec les partenaires sociaux rapidement". Néanmoins, si le document proposé est validé en l'état, la simplification pourrait finalement compliquer la vie des salariés et des responsables des ressources humaines, donc des entreprises.