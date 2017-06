L'assistant virtuel de Google est plus cultivé que ses compétiteurs

L'IA vocale d'Alphabet répond à 68,1% des questions de culture générale, contre 20,7% pour Alexa d'Amazon. Ses réponses sont exactes dans 90,6% des cas.

L'intelligence artificielle Google Assistant développée par Alphabet est un puit de science. L'IA vocale a répondu à 68,1% des 5 000 questions de connaissance générale que lui a posé l'agence de marketing digital Stone Temple. Le logiciel a répondu avec à-propos dans 90,6% des cas, comme le montre le graphique ci-dessous réalisé par notre partenaire Statista.

Siri n'a répondu qu'à 21,7% des questions de culture générale posées dans le cadre du test. © Statista

Des résultats bien meilleurs que ceux observés chez les compétiteurs de Google Assistant. Cortana de Microsoft n'a répondu qu'à 56,5% des questions et n'a obtenu que 81,9% de bonnes réponses. Siri d'Apple et Amazon d'Alexa sont les cancres de ce test de culture générale : les IA n'ont respectivement répondu qu'à 21,7 et 20,7% des interpellations de l'agence et les solutions proposées n'ont été pertinentes que dans 62,2% et 87% des cas.

Véritable gargantua de l'IA, Alphabet domine ses concurrents car il a investi dans de très nombreuses start-up du secteur pour muscler l'intelligence de son assistant vocal. Le géant du net a racheté pas moins de onze jeunes pousses du secteur entre 2011 et 2017, contre cinq seulement pour Apple par exemple.

