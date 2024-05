Ces lignes de métro qu'il faudra fuir pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024

Les Jeux Olympiques et Paralympiques promettent un afflux important de visiteurs dans la capitale. Malgré les efforts des autorités pour augmenter les capacités des transports en communs, certaines lignes seront à éviter.

Attendus et redoutés par une grande partie des franciliens, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris se dérouleront du 26 juillet au 11 août, attirant plus de 10 millions de spectateurs dans la capitale française. Si cet afflux massif de visiteurs devrait engendrer une forte activité économique au cœur de Paris en période estivale, il devrait aussi générer une forte congestion dans les transports en commun, notamment dans le métro parisien. Une mauvaise nouvelle pour les parisiens qui ne pourront pas profiter d'une place assise dans les transports aux heures de pointe au mois d'août.

Pour faire face à cette problématique, la région Île-de-France a prévu d'augmenter les capacités de certaines lignes de métro et de RER pendant la période des Jeux, mais cela suffira-t-il ?

Île-de-France Mobilités a annoncé une hausse moyenne de 15% de l'offre de transport par rapport à un été classique, avec des renforts ciblés. Particulièrement sur les lignes desservant l'Ouest parisien, comme la ligne 9 du métro, le RER A qui permettra de rejoindre le site d'aviron de Vaires-sur-Marne, et le RER C pour Roland-Garros et le Parc des Princes, avec une augmentation de 60 à 70% de leurs capacités. Une hausse importante des capacités qui s'accompagne de l'achèvement de la prolongation de certaines lignes. La ligne 14 s'étendra vers Saint-Denis et l'aéroport d'Orly pour l'occasion et sera elle aussi très sollicitée. En effet, sa fréquentation devrait doubler pour atteindre le million de voyageurs quotidiens, en complément des RER B et D et de la ligne 13.

Malgré ces efforts, il reste déconseillé d'emprunter certaines lignes de métro stratégiques pour accéder aux sites et aux principaux lieux touristiques. En effet, la Région enjoint les résidents à changer leurs habitudes de trajets pour éviter les foules et retards dans les transports en commun. Les lignes de métro les plus critiques pendant les JO seront la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 ainsi que les RER B, C et D selon Île-de-France Mobilités. Côté trains, les voyageurs devront aussi se méfier des lignes N et U en direction d'Ermont-Eaubonne, de la ligne L vers Versailles-Rive-Droite et de la ligne P vers Meaux, particulièrement touchées. Certaines stations comme Concorde, Tuileries ou Champs-Elysées Clémenceau seront fermés certains jours.

Les usagers pourront être aidés dans leurs déplacements pendant cette période grâce à une carte interactive et l'application "Transport public Paris 2024". Elle indiquera le meilleur itinéraire en fonction de l'affluence en temps réel et suggérera des alternatives aux stations saturées. Les spectateurs des JO y trouveront aussi les trajets idéaux pour rejoindre les sites de compétition. Un outil précieux pour les Parisiens qui devront s'armer de patience et anticiper leurs déplacements grâce à l'appli dédiée, car même avec les renforts prévus, des perturbations restent à prévoir sur des lignes déjà aujourd'hui peu performantes comme les RER C et B.