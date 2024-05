Ces questions qui impressionnent un recruteur à tous les coups

"Avez-vous des questions ?" Voici une perche tendue par le recruteur à laquelle le candidat doit absolument répondre mais pas n'importe comment...

Lors d'un entretien d'embauche, l'échange doit aller dans les deux sens. De nombreux candidats l'oublient, mais il est primordial pour eux de poser des questions pour évaluer leur potentiel employeur. C'est un moyen pour eux de s'assurer que le poste correspond réellement à leurs attentes et à leurs aspirations. De plus, c'est aussi une question de protocole. Le recruteur demande presque systématiquement au candidat s'il a des questions. Il serait dommage de passer à côté de cette opportunité. Avoir préparé des questions est une excellente façon de démontrer son intérêt pour le poste et de sortir du lot.

Cependant, il ne faut pas poser des questions juste pour en poser. Elles doivent enrichir l'entretien, et non empêcher le candidat de décrocher le poste. Certaines questions portant sur des éléments déjà évoqués lors de la discussion, ou qui démontrent une mauvaise connaissance de l'entreprise peuvent en effet nuire au candidat.

En général, le recruteur s'attend à ce que le candidat pose au moins deux questions, mais le recruteur est susceptible de répondre à une de ces questions spontanément au cours de l'entretien. Par mesure de précaution, il faut donc en prévoir une en remplacement.

Une question pertinente et originale à poser lors d'un entretien est "comment ce poste a-t-il évolué ?". C'est une façon subtile et polie de se renseigner sur les opportunités offertes par le poste et de déterminer s'il s'agit d'une impasse ou d'un tremplin pour la carrière du postulant. Si de nombreuses personnes se sont succédées à ce poste sans qu'il n'évolue, attention : cela peut être le signe d'un turn-over important et potentiellement problématique.

Une autre question intéressante est "qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de travailler pour cette entreprise ?". Cette question permet d'obtenir le point de vue personnel de l'interlocuteur sur les meilleurs aspects du travail dans l'entreprise. On y apprend souvent plus qu'en demandant quelle est la culture de l'entreprise car elle amène davantage de spontanéité et évite de reprendre un discours corporate déjà tout prêt. Par ailleurs, les recruteurs seront certainement ravis d'avoir un moment où partager une partie de leur expérience dans l'entretien. Cette question peut donc créer une certaine complicité entre le candidat et le recruteur.

Enfin, la question la plus importante à poser en entretien d'embauche est certainement celle-ci : "Puis-je vous fournir d'autres éléments pour vous aider à prendre votre décision ?". Elle présente le grand avantage de pouvoir être posée à chaque entretien car il est peu probable que le recruteur aborde ce point de lui-même. Elle limite aussi le risque de nourrir des regrets à la sortie de l'entretien en se disant : "j'aurais dû mettre en avant cette compétence, parler de cette expérience...". Et surtout, elle montre l'enthousiasme et la volonté du postulant qui se montre prêt à fournir toutes les informations nécessaires au recruteur.