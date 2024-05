Les puces de cartes bancaires ont un secret, ceux qui le connaissent s'en protègent

Découper son ancienne carte bancaire ne sert à rien. La puce électronique peut encore servir à siphonner votre compte en banque.

Sans elle, les cartes bancaires ne serviraient à rien. Pourtant, certaines des personnes qui utilisent au quotidien une carte de paiement remarquent à peine son existence, tandis que d'autres ne savent pas réellement quel est son utilité. L'ennui, c'est que cette particularité présente sur toutes les cartes bancaires peut s'avérer dangereuse pour le titulaire de la carte. En effet, entre de mauvaises mains elle peut servir à siphonner entièrement un compte en banque.

Evidemment, ce détail n'est pas le code de sécurité de la carte, ni sa date d'expiration et encore moins son numéro à 16 chiffres, souvent inscrit en relief. Il s'agit plutôt du petit rectangle métallique parcouru de plusieurs lignes noires formant des motifs étranges. C'est la puce électronique de la carte bancaire. En dessous se cache un véritable concentré de technologie.

Sous cette zone de contact visible, se dissimule un microprocesseur, sorte de mini-ordinateur capable de stocker et de traiter toutes les informations nécessaires pour authentifier un paiement. Afin de garantir la sécurité des transactions, ce traitement est codé à l'aide de clés cryptographiques également stockées dans la mémoire de la petite carte métallique. Les cartes de nouvelle génération intègrent même une antenne NFC, reliée au microprocesseur, qui permet le paiement sans contact.

Mais comment cette puce, qui nécessite d'être alimentée électriquement pour fonctionner, est-elle rechargée ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la carte ne contient pas de mini-batterie. En réalité, c'est le terminal de paiement qui, au moment de la transaction, alimente la puce via la zone de contact. En clair, lorsqu'une carte est posée sur un terminal de paiement ou bien insérée dedans, la puce électronique est rechargée par l'appareil.

Si les cartes bancaires ont une durée de validité limitée, oscillant généralement entre 3 et 5 ans, c'est en partie à cause de cette puce électronique. Puisque la carte bancaire est un objet utilisé au quotidien, elle peut être parfois être malmenée ce qui peut abîmer la puce électronique. Or, sans la puce, la carte ne sert à rien. Autre raison qui explique le renouvellement régulier des cartes bancaires : plus elle est récente et plus elle est sûre. En effet, la capacité de mémoire et de traitement des puces ne cesse de progresser, les rendant plus robustes face à la fraude.

Néanmoins, trop de personnes font la même erreur lorsqu'elles changent de carte bancaire. Elles jettent l'ancienne ou la découpe, mais sans détruire la puce électronique. Si une carte expirée ne peut plus être utilisée pour payer, elle contient toujours dans sa puce des données personnelles, potentiellement exploitables par un tiers mal intentionné. La meilleure option est donc de ramener l'ancienne carte dans une agence bancaire, qui se chargera de la détruire et de recycler les métaux précieux qu'elle contient. A défaut, il convient a minima de la découper en petits morceaux, y compris sa partie métallique, avant de la jeter.