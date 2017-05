Le secteur financier investit en priorité dans la data

Selon une étude de PWC, les établissements financiers internationaux cherchent à améliorer l'expérience client. Et rattraper leur retard sur les fintech.

Dans sa dernière étude sur les fintech, le cabinet de conseil et d'audit PWC dévoile les investissements technologiques prioritaires des établissements financiers. Même si leur priorité reste la modernisation de leur système d'information, ils accélèrent dans d'autres domaines. 74% des entreprises interrogées investissent dans l'analyse de données pour offrir une meilleure expérience client. Face à des fintech qui ont fait de l'expérience client leur marque de fabrique, les banques et assurances doivent rattraper leur retard dans ce domaine. De plus, la directive européenne sur les services de paiement qui entrera en vigueur en janvier 2018 va notamment obliger les banques à ouvrir certaines de leurs données. Les fintech pourront directement piocher dans leur portefeuille de clients.

Les établissements financiers vont investir dans différentes technologies en 2017. © PwC Global Fintech Survey

L'étude montre également que les banques, assurances et sociétés de gestion internationales investiront dans le mobile (51%) et l'intelligence artificielle (34%). Deux autres domaines dans lesquels excellent les fintech.

