Les nouveaux bénéficiaires du chèque énergie doivent impérativement faire cette démarche pour se faire connaître

Un million de ménages risquent de passer à côté d'une aide de plusieurs centaines d'euros s'ils ne la réclament pas bientôt.

Salariés, retraités et étudiants... De nombreuses personnes risquent de passer à côté d'une aide de plusieurs centaines d'euros. En effet, cette année des foyers qui auraient dû recevoir automatiquement le chèque énergie ne vont finalement pas le toucher. Sauf s'ils le réclament dans les jours qui arrivent.

Pour rappel, le chèque énergie est une aide financière destinée à soutenir les ménages qui peinent à s'acquitter de leur facture d'électricité, de gaz, de bois ou de fioul. Environ 6 millions de Français ont bénéficié du chèque énergie, distribué au cours du mois d'avril. Néanmoins, de nombreux autres ménages peuvent prétendre à cette aide mais ne le savent pas. Pour en bénéficier, ils doivent en faire la demande.

Le montant du chèque énergie n'est pas négligeable puisqu'il varie entre 48 et 277 euros, en fonction des revenus et de la composition du foyer bénéficiaire. En moyenne, chaque bénéficiaire perçoit un chèque de 150 euros. Pour être éligible, il faut respecter un plafond de ressources, qui correspond au revenu fiscal de référence par unité de consommation (RFR/UC). Concrètement, les revenus ne doivent pas excéder 11 000 euros pour une personne seule, ou 16 500 euros pour un couple (+3 300 euros par personne supplémentaire dans le foyer).

Au total, près d'un million de potentiels bénéficiaires ont été exclus du dispositif cette année. En cause : la suppression de la taxe d'habitation. Auparavant, cette taxe permettait à l'administration fiscale d'identifier les ménages éligibles au chèque énergie. Avec sa disparition, le repérage des bénéficiaires est devenu plus compliqué. Sont principalement concernés les nouveaux bénéficiaires du chèque énergie, comme les étudiants ou les jeunes actifs, ainsi que les ménages dont les revenus ont baissé l'an dernier.

Pour remédier à ce problème, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé la mise en place d'un guichet de réclamation en ligne. Les personnes qui pensent pouvoir bénéficier du chèque énergie mais qui ne l'ont pas reçu automatiquement pourront faire une demande via ce guichet. Il sera accessible à partir du mois de juillet.

Pour savoir si l'on est éligible, il suffira de saisir ses revenus et sa situation familiale sur le site chequeenergie.gouv.fr. Si la simulation confirme l'éligibilité, il sera alors possible de réclamer son chèque via le guichet en ligne. Le chèque énergie est valable pendant un an et peut servir à régler des factures directement auprès d'un fournisseur d'énergie.

Les associations de consommateurs, qui avaient dénoncé début février "une véritable inégalité d'accès à l'aide publique en raison d'une carence de l'administration", se sont félicitées de la réactivité du gouvernement. Elles invitent maintenant tous les ménages modestes qui rencontrent des difficultés pour payer leurs factures d'énergie à vérifier leur éligibilité et à faire une demande si nécessaire.