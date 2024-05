Vacances d'été : plus que quelques semaines pour profiter de cette nouvelle aide d'au moins 200 euros

Une aide créée cette année devrait permettre à de nombreux enfants de partir en vacances cet été...

Alors que les grandes vacances approchent à grands pas, tous les enfants n'auront malheureusement pas la chance de partir cet été. Selon une étude de l'Insee publiée en mars 2023, faute de moyens financiers, plus de 10% des moins de 16 ans ne partent pas en vacances au moins une semaine par an. Conscient des inégalités qui persistent dans l'accès aux loisirs, le gouvernement a fait de ce sujet un axe prioritaire de son Pacte des solidarités présenté en septembre dernier.

Parmi les mesures phares de ce plan qui est entré en vigueur au 1er janvier 2024, on trouve le Pass Colo. Il s'agit d'un dispositif visant à faciliter l'accès à une colonie de vacances au moins une fois au cours de l'enfance.

Concrètement, le Pass Colo peut permettre d'obtenir une aide allant de 200 à 350 euros pour un enfant, l'année de ses 11 ans, âge charnière qui correspond à l'entrée au collège. Toutefois, une dérogation peut être accordée aux enfants âgés de 12 ans qui n'ont pas pu en profiter avant.

Depuis le site jeunes.gouv.fr, il est possible d'accéder au catalogue présentant toutes les colos éligibles au dispositif. Dans l'offre, on retrouve par exemple une semaine à Saint-Cyr-Sur-Mer, à 650 mètres de la plage, avec une sortie en bateau dans les calanques, pour 769 euros. Près d'Angoulême, on propose une colo à proximité d'un plan d'eau avec des activités de plein air et nautiques, pour 499 euros. Dans un genre différent, on trouve aussi un hébergement de 5 jours dans un château de l'Yonne avec des animaux et 2 heures de cours d'anglais quotidiens pour 470 euros. Un prix qui peut devenir très accessible une fois l'aide obtenue.

L'attribution et le montant de l'aide sont définis en fonction des ressources du foyer évaluées via un quotient familial. Pour avoir droit au pass colo, le quotient familial du foyer ne doit pas excéder 1 500 euros. Avec un quotient familial de 1 201 à 1 500 euros, le montant du pass colo est de 200 euros, de 701 à 1 200 euros, l'aide est de 250 euros, de 201 à 700 euros, l'aide est de 300 euros et enfin, avec un quotient familial de 0 à 200 euros, l'aide est de 350 euros.

L'aide du Pass Colo vient en déduction directe du prix du séjour. Elle n'est utilisable qu'une seule fois par enfant et doit être utilisée pendant les vacances scolaires. Ce dispositif est cumulable avec les autres aides aux vacances existantes. Familles concernées, ne tardez donc pas à vous renseigner sur votre éligibilité et à choisir votre séjour, pour permettre à votre enfant de vivre l'expérience unique d'un départ en colo. Le dispositif est ouvert depuis le 15 avril. Il n'y a pas de date limite pour faire la demande, mais si votre enfant à 11 ou 12 ans, c'est le seul moment où il peut y avoir droit.