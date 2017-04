8 Mooc à suivre pour réussir son projet immobilier

Un achat immobilier, surtout le premier, soulève de nombreuses questions. Plusieurs Mooc (Massive Open Online Courses, ces cours en ligne ouverts à tous) aident à comprendre le fonctionnement des marchés immobiliers et donnent des clés pour réussir son acquisition.Parmi eux figure notamment " Réussir son projet immobilier en sept semaines" , de l'assureur GMF. Bien que terminé et temporairement indisponible, il reste répertorié sur la plateforme les-moocs-gmf.fr où les cours devraient bientôt être remis en ligne gratuitement.En quatre chapitres répartis sur sept semaines, des experts détaillent la recherche du bien immobilier, son financement, son assurance et sa signature.