Denis Remy (Cloud Computing World Expo) "La transformation digitale sera au cœur de Cloud Computing World Expo 2017"

Cette interview est publiée en amont des salons Cloud Computing World Expo, Solutions Datacenter Management et IoT World 2017. Ces événements, dont le JDN est partenaire, se tiendront les 22 et 23 mars prochains au Parc des expositions de Paris, Porte de Versailles. Au total, 7500 visiteurs sont attendus. Les trois espaces d'exposition rassembleront 150 acteurs.

JDN. Par rapport aux années précédentes, quelles sont les nouvelles tendances que vous observez actuellement sur le segment du cloud en France ?

Denis Rémy (Cloud Computing World Expo). Le cloud est devenu le moteur de la transformation digitale des entreprises. C'est un fait. Il est en train de devenir la base du "nouveau système d'information". Il constitue un socle privilégié pour tous les projets de transformation numérique, des applications d'entreprise jusqu'à l'IoT en passant par le Big Data et l'intelligence artificielle.

Le cloud permet d'accroître la performance métier. Mais c'est aussi un catalyseur de transformation du système d'information en tant que tel.

Le cloud comme catalyseur de transformation sera donc au programme de Cloud Computing World Expo cette année ?

Ce sera le fil rouge de l'événement. La table inaugurale sera consacrée à cette question. Y interviendront, notamment, les Chief Digital Officer de la SNCF et d'IPSEN, ainsi que le responsable Division Production IT de Total. Ils évoqueront leurs chantiers en matière d'objets connectés, de mégadonnées et d'IA. Mais beaucoup d'autres thématiques clés de la transformation seront au programme des conférences. L'intérêt de recourir aux solutions cloud de communication IP pour faire face à la disparition prochaine du RTC [ou réseau téléphonique commuté NDLR] sera par exemple abordé.

En parallèle de Cloud Computing World Expo, vous organisez aussi les salons Solutions Datacenter Management et IoT World...

Nous avons pour vocation de couvrir l'ensemble des maillons de l'épine dorsale de l'économie numérique, des objets connectés au cloud en passant par les datacenters. Notez que les trois événements s'adressent aussi bien aux professionnels informatiques qu'aux profils digitaux plus métier.

Les trois événements feront d'ailleurs l'objet d'un track commun lié à l'enjeu de la sécurité qui les concerne tous. Il permettra de découvrir des témoignages originaux. Un retour d'expérience sera par exemple présenté sur l'apport d'un programme de Bug Bounty pour traquer les bugs dans l'IoT.

Comme l'année dernière, nous proposerons un service de rendez-vous d'affaires

Mettez-vous en place des dispositifs pour favoriser le networking, les mises en relation ?

Comme l'année dernière, nous proposerons un service de rendez-vous d'affaires. Il permettra aux visiteurs d'être mis en relation avec des exposants qui peuvent les intéresser, en fonction de leurs besoins et projets en cours. Le dispositif est d'abord destiné aux exposants qui en font la demande. Il fera l'objet d'entretiens de qualification en amont. Sur les salons, un espace sera dédié au rendez-vous qui auront pu être pris dans le cadre du processus.

IoT World a été lancé l'année dernière. Quels seront les moments forts de ce salon cette année ?

Un programme de pas moins de 38 conférences sera proposé. L'objectif est d'aborder toutes les facettes d'un projet IoT, des capteurs à l'analyse des datas en passant les réseaux, le conseil et l'innovation. Nous avons choisi de faire évoluer les formats cette année. Comme en 2016, nous proposerons des tables rondes. Mais en plus, les visiteurs pourront bénéficier de retours de terrain, sous forme de présentations d'une demi-heure. A cela s'ajoutera un format plus court, qui permettra de recueillir le témoignage d'un expert sur un question données en 10 minutes, par exemple sur la question de savoir comment financer un projet IoT.

Mais Iot World permettra, aussi, de découvrir des approches plus sectorielles, que ce soit dans l'industrie, l'e-santé ou encore la ville connectée... Enfin, notre partenaire ConnectWave déploiera comme en 2016 un espace de démonstration avec de nombreux objets connectés.

