Big Data Paris 2017 : rendez-vous à ne pas manquer les 6 et 7 mars prochains

Désormais incontournable dans le secteur IT en France, le salon avait revendiqué plus de 10 000 participants en 2016. Le point sur le programme de son édition 2017.

Le salon Big Data Paris 2017 se tiendra les 6 et 7 mars prochains au Palais des Congrès de Paris. L'année dernière, l'événement avait passé pour la première fois le cap des 10 000 participants.

Comme en 2016, le JDN sera partenaire de la manifestation. A deux mois de l'édition 2017, la liste des exposants annoncés compte déjà 130 acteurs. L'événement sera ouvert par Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du Numérique et de l'Innovation.

Cette année encore Big Data Paris propose un programme de conférences qui fait la part belle aux retours d'expérience. Et ce, dans des secteurs variés, preuve de l'intérêt croissant des mégadonnées dans beaucoup de domaines. Parmi les témoins qui interviendront lors de cette édition figurent notamment Uber, Axa, Renault, Havas, ou encore le PMU.

Plusieurs problématiques clés liées au traitement de données seront abordées lors de différentes tables rondes. Au programme : la gouvernance du Big Data, la mise en place d'une plateforme et d'un data lake, le Big Data prédictif, sans oublier les liens entre Big Data et machine learning, intelligence artificielle, IoT...

Enfin comme chaque année, Big Data Paris remettra ses Trophées de l'innovation Big Data. Ils viendront récompenser les projets Big Data les plus innovants et performants parmi plus de cinquante dossiers candidats.

Information et inscription sur le site de Big Data Paris