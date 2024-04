Toucher une retraite sans jamais avoir travaillé c'est possible et voici comment

Pour pouvoir toucher une retraite, il faut en principe cotiser et donc travailler. Cependant, les personnes qui n'ont jamais travaillé peuvent tout de même percevoir un revenu sous certaines conditions...

Pour pouvoir toucher une retraite, il faut en principe payer des cotisations sociales sur ses revenus que l'on soit salarié ou indépendant. Ainsi, les personnes qui n'ont jamais travaillé peuvent s'inquiéter de ne percevoir aucune pension. C'est en effet ce qui se produit, mais heureusement, un autre dispositif leur permet de toucher un revenu une fois arrivées à 65 ans…

Il existe un Minimum Contributif (MICO) qui vise à corriger les retraites les plus modestes, mais ce dispositif s'applique aux retraités qui ont cotisé avec des bas salaires, leur permettant ainsi d'améliorer leur revenus à la retraite. De ce fait, il ne concerne pas les personnes qui n'ont jamais travaillé.

Celles-ci doivent en effet se tourner vers une autre aide qui correspond à un minimum vieillesse sans condition de cotisation : l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA). Cette aide est ouverte aux personnes de 65 ans ou plus (avant pour les anciens combattants, internés ou prisonniers de guerre), résidant en France de manière stable et ayant des ressources mensuelles inférieures à 1 012,02 euros pour une personne seule et 1 571,16 euros pour un couple.

Ces plafonds à ne pas dépasser conditionnent le montant maximum qu'il est possible d'obtenir avec l'ASPA. C'est la différence entre ces plafonds et les ressources du retraité qui détermine le montant qu'il va toucher avec cette aide. Ainsi, une personne seule qui a 800 euros de ressources mensuelles touchera 212,02 euros par mois selon l'exemple fourni sur le site du service public (1012,02-800 = 212,02 euros). Une personne seule qui ne touche vraiment aucun revenu aura droit à 1012,02 euros d'ASPA. Les ressources prises en compte pour le calcul sont diverses : pension de retraite, pension d'invalidité, biens locatifs…

A noter que l'ASPA n'est pas attribué automatiquement. Pour en faire la demande il faut soit s'adresser à la caisse de retraite dont on dépend, soit (pour les personnes qui n'ont jamais travaillé) à la mairie de sa ville en complétant le formulaire Cerfa 16078*02 mis à disposition sur le site du service public.

En plus de l'ASPA, les personnes qui n'ont jamais travaillé doivent veiller à ne pas négliger certaines situations qui permettent d'acquérir des trimestres de retraite complémentaires. Parmi elles, le service militaire (si on a cotisé soit avant, soit après, l'inscription au chômage qui peut selon les cas donner droit à 6 trimestres. Les personnes qui sont ou ont été parent au foyer peuvent également être affiliées à l'AVPF (Assurance Vieillesse des Parents au Foyer) et à ce titre acquérir des trimestres auprès du régime général de la sécurité sociale.

Par ailleurs, les personnes mariées dont le conjoint est décédé ont droit à une pension de réversion. C'est une partie de la retraite (50 à 60%) dont bénéficiait leur conjoint ou dont il aurait pu bénéficier.