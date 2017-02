Le tableau de bord de Netvibes bénéficie d’une ergonomie que l’on trouve dans les outils professionnels. La personnalisation de l’affichage se fait via des modèles préétablis. Le choix des sources, nombreuses et variées, se fait, quant à lui, via le menu. © Capture JDN

Netvibes : pour la veille collaborative Fondé en 2005, le Français Netvibes cible les professionnels et le grand public. Disponible en ligne et sous iOS (la version Android est pour "bientôt"), il bénéficie d'une nouvelle interface visuellement mieux agencée. Gratuite, la version "Basic" propose la lecture de flux et le contrôle d'objets connectés. Les versions payantes (VIP, Premium et Collaboratif) s'étendent à la recherche par mots-clés ou opérateurs booléens, l'analyse statistique ou le SmartTagging (taggage des contenus).