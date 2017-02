Les Universités des DSI 2017, sous le signe de l'intelligence artificielle

Le Club Décision DSI tiendra ses universités le 15 mars à Paris. Pour l'occasion, un grand débat sera organisé autour des impacts de l'IA. Il fera intervenir le Gartner aux côtés d'experts du domaine.

Portées par le Club Décision DSI, les prochaines Universités des DSI se tiendront à Paris le 15 mars prochain. L'événement est organisé pour la troisième année consécutive. Plus de 200 décideurs informatiques sont attendus. Le JDN est partenaire. Les conférences et débats proposés se focaliseront sur le thème de l'intelligence artificielle (IA). "C'est un domaine qui va profondément impacter le métier de DSI. Nous avons choisi de l'aborder à travers un éclairage agnostique, utile et pragmatique. Toutes les organisations sont concernées, et les challenges sont considérables", explique Véronique Daval, présidente du Club Décision DSI.

Plusieurs experts livreront leur vision de l'IA. Stéphane Mallard, évangéliste digital chez Blu Age, réalisera un décryptage (au format Ted) sur les défis de l'intelligence artificielle. Jean Louis Previdi, vice-président et partenaire exécutif au Gartner, évoquera la délicate question de l'impact de ce domaine sur le métier de DSI. Un retour d'expérience autour des chatbots sera aussi dévoilé par Nicolas Chollet, fondateur de Clustaar (une start-up française spécialisée dans les analyse des données). Quant à Jean-Christophe Normand, Global Head of Proximity Services chez Axa Investment Managers (un membre du club), il apportera son point de vue de décideur sur le sujet.

"Avec ces nouvelles Universités des DSI, le Club Décision DSI a pour ambition de se tourner vers l'avenir de ses membres, et leur donner ainsi des pistes de réflexion pour mieux appréhender leurs futurs grands défis", ajoute Julien Daval, vice-président du club. Les conférences seront suivies d'un dîner lors duquel plusieurs directeurs informatiques prendront la parole. Le DSI de l'Olympique Lyonnais, François David, reviendra sur le chantier de stade connecté mené par le club de football. Sur un tout autre sujet, le DSI Corporate & Infrastructure de TF1, Guillaume Lepetit, lèvera le voile sur un projet de refonte des postes de travail.

Enfin comme à chaque rencontre du club, un espace d'exposition permettra de découvrir ou redécouvrir une pléiade d'acteurs IT présélectionnés par un collège de DSI membres.

Information et inscription sur le site du Club Décision DSI