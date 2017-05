Préparer son environnement de travail à la transformation digitale

Les collaborateurs en attendent plus de leur service IT. Les jours où la gestion d’applications d’entreprise reposaient sur la vieille idée des “commandes et contrôles centralisés” sont derrière nous.

Désormais guidées par le besoin d’outils plus intuitifs et flexibles, les stratégies pour améliorer l’environnement de travail digital cherchent à fournir des outils agiles et sécurisés afin de gérer le contenu d’entreprise – n’importe où et n’importe quand – sans limite institutionnelle, géographique, ou liée aux services de l’organisation. Pour beaucoup, c’est ainsi qu’on réalise une transformation digitale avec succès.







Concrètement, qu’est-ce que la transformation digitale et qui en est responsable au sein d’une entreprise ? La transformation digitale peut avoir une signification différente en fonction de chacun mais l’expression est généralement utilisée lorsqu’une entreprise restructure son organisation en utilisant les technologies pour améliorer ses performances ou les services qu’elle propose à ses clients. Beaucoup estiment que la transformation digitale est sous la responsabilité du CIO. En réalité, selon une étude détaillée sur Forbes.com , la responsabilité de la transformation digitale est répartie ainsi : CMO (34%), CEO (27%) puis CIO et CTO (19% chacun). Que révèlent ces chiffres ? Que le marketing est à l’initiative de la majorité des transformations digitales effectuées au sein d’une entreprise. Et que derrière la plupart de ces décisions marketing se trouvent des actifs et du contenu numériques.





Par conséquent, il va de soi que lorsqu’une entreprise met à jour son environnement de travail numérique, il est recommandé de commencer par l’élaboration d’une stratégie de gestion des actifs numériques et du contenu d’entreprise. En éliminant les limites relatives au contenu et en autorisant le partage libre et intelligent de celui-ci, l’entreprise peut atteindre de nouveaux objectifs.







Par où commencer ? En étudiant attentivement les différentes solutions ECM sur lesquels chaque services de l’entreprise reposent. Puis en considérant les recommandations suivantes pour moderniser ces applications et vraiment tirer parti de l’environnement de travail numérique :