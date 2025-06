Cet animal quasi immortel peut même ressusciter : il vit en France, mais certains pensent qu'il est extraterrestre

Cet animal aux super-pouvoirs défie les lois de la nature depuis plus de 500 millions d'années.

Intriguant, mystérieux et fascinant, le tardigrade est l'un des êtres vivants les plus étudiés par les scientifiques. Mesurant entre 0,1 et 1,2 millimètre, cet animal minuscule est affublé du surnom "ourson d'eau" en raison de son corps trapu muni de huit pattes et d'une paire d'yeux de petite taille.

Mais derrière cette apparence mignonne se dissimule un véritable titan, capable de survivre aux conditions les plus extrêmes. Des expériences menées par des chercheurs ont révélé l'incroyable résistance des tardigrades, qui peuvent endurer des températures allant de -272°C à 100°C, ainsi que les rayons UV et X, comme le souligne le Muséum national d'histoire naturelle.

L'ultime test de survie a été réalisé en 2007, lorsqu'une fusée a décollé du Kazakhstan, emportant dans l'espace un groupe de tardigrades. À 270 kilomètres d'altitude, en orbite basse terrestre, ces créatures ont été soumises à des conditions extrêmes : le vide spatial, les rayons cosmiques et les rayonnements ultraviolets intenses. Étonnamment, 12% de ces "astronautes" ont survécu à cette expérience, faisant du tardigrade le seul animal connu capable de résister à un tel environnement, selon les chercheurs français Simon Galas et Myriam Richaud.

Cette capacité de survie exceptionnelle s'explique par un mécanisme appelé cryptobiose. Lorsque les conditions deviennent hostiles, le tardigrade entre dans un état de vie ralentie où son métabolisme fonctionne au ralenti, à seulement 1% de sa capacité habituelle. Son corps se déshydrate alors, perdant jusqu'à 95% de son eau, ses pattes se rétractent et il se recroqueville jusqu'à ressembler à une minuscule bille desséchée. Dans cet état, il peut attendre des années que les conditions redeviennent favorables avant de "ressusciter" au contact de l'eau.

Cette résistance hors norme a conduit certains à émettre l'hypothèse d'une origine extraterrestre des tardigrades, une théorie populaire sur internet mais qui n'a pas été validée scientifiquement. Les chercheurs pensent plutôt que ces animaux sont présents sur Terre depuis au moins 500 millions d'années et auraient donc survécu à cinq extinctions massives.

On peut rencontrer des tardigrades dans le monde entier, des plus hauts sommets de l'Himalaya jusqu'aux abysses océaniques, en passant par la France. Dans l'hexagone, on les trouve principalement dans les zones riches en mousses et en lichens, sur les troncs d'arbres, les toits ou les murs. Il est important de noter que le nom "tardigrade" regroupe en réalité plus de 1300 espèces différentes.

Malgré leurs capacités stupéfiantes, les tardigrades ne sont pas pour autant immortels. Lorsqu'ils ne sont pas en cryptobiose, ils restent vulnérables à l'écrasement et sont sensibles aux parasites et à certains champignons qui peuvent leur être mortels. C'est uniquement lorsqu'ils entrent dans leur état de vie suspendue qu'ils deviennent presque invincibles, aptes à supporter des conditions qu'aucune autre forme de vie terrestre ne peut tolérer.