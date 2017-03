Classement général : 20e

Année de création : 1983

Siège social : Beauvais (60)

Effectif : 702

L'éditeur spécialisé dans les logiciels agricoles fait son entrée dans le classement général Great Place to Work, à la 20place des entreprises employant plus de 500 personnes. Il devient donc la 5e entreprise tech où il est le plus agréable de travailler.