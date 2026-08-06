Casino sécurise 1,34 milliard d'euros de financements auprès des banques françaises pour sa relance

Casino obtient un accord bancaire majeur pour prolonger ses financements, mais doit encore résoudre la question de la restructuration de sa dette.

Le groupe Casino, détenu par Daniel Kretinsky, a franchi une étape décisive dans sa stratégie de relance en sécurisant 1,34 milliard d'euros de financements auprès de ses banques partenaires françaises. Ce nouveau soutien financier, officialisé jeudi par le dépôt des accords au tribunal des activités économiques de Paris, vise à assurer la trésorerie et la relance du distributeur, alors que celui-ci reste confronté à la lourde tâche de restructurer sa dette, qui s'élève à 1,7 milliard d'euros à fin juin.

Un accord bancaire crucial pour la survie du groupe

Après plusieurs mois de négociations, Casino (Monoprix, Franprix, Cdiscount…) a annoncé la "signature de protocoles de conciliation" avec ses banques partenaires françaises, selon un communiqué publié ce jeudi matin avant-Bourse. Cet accord permet au groupe de prolonger de cinq ans les financements nécessaires à sa trésorerie et à sa relance, et ce, à hauteur de 1,34 milliard d'euros au total.

La sécurisation de ces fonds représente l'aboutissement de l'une des deux négociations clés engagées par Casino pour assurer son avenir. Si les discussions avec les banques ont abouti à un accord formel, celles menées parallèlement avec les fonds de dette, portant sur la restructuration de 1,7 milliard d'euros de dette, restent à ce jour dans l'impasse.

Fin juillet, les discussions avaient permis d'aboutir à un accord de principe, mais de nombreux points restaient à négocier, concernant la répartition du risque, le partage des garanties et les conditions des financements entre le groupe et ses prêteurs. La signature des protocoles de conciliation marque donc la conclusion d'un processus complexe, indispensable pour garantir la continuité d'exploitation du distributeur.

Le financement obtenu est destiné à la trésorerie et à la relance du groupe, alors que Casino doit faire face à une situation financière tendue. La prolongation de cinq ans des lignes de crédit donne au groupe une marge de manœuvre supplémentaire pour poursuivre ses activités et engager les investissements nécessaires à sa transformation.

La question de la dette reste entière

Si cet accord bancaire constitue une avancée majeure, il ne règle pas l'ensemble des difficultés financières du groupe. Reste à résoudre l'épineuse équation de la restructuration de sa dette de 1,7 milliard d'euros. A ce stade, les négociations avec les fonds de dette, qui portent sur ce montant, n'ont pas encore abouti. Cette seconde négociation demeure un enjeu crucial pour la pérennité de Casino, qui doit impérativement alléger son endettement pour retrouver une trajectoire de croissance durable.