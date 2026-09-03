Le groupe Savencia met en vente les rillettes Bordeau Chesnel, inquiétudes sur l'emploi

La vente annoncée de l'usine Bordeau Chesnel, fleuron sarthois, suscite inquiétude et interrogations parmi ses 133 salariés, sur fond de recul de la charcuterie.

Le producteur de rillettes Bordeau Chesnel d'Yvré-l'Evêque est sur le point d'être vendu par le groupe Savencia, qui souhaite se séparer de l'usine inaugurée il y a seulement sept ans. L'usine Bordeau Chesnel a déménagé en 2019, de Champagné à Yvré-l'Evêque, dans des bâtiments de 11 300 mètres carrés. Ce site représente un investissement de 35 millions d'euros pour Savencia. Bordeau Chesnel est le numéro 1 des rillettes en France, et son site sarthois est l'un des plus gros employeurs du village d'Yvré-l'Evêque.

133 salariés dans l’attente et l’angoisse

Les 133 salariés ignorent encore le nom du repreneur et surtout ce qu’il compte faire du site. Le nom du repreneur ne sera dévoilé que lundi 7 septembre, à l’occasion d’un comité social et économique extraordinaire programmé pour informer le personnel du site sarthois. Cette incertitude pèse lourdement sur les employés, dont beaucoup sont attachés à l’entreprise et à son savoir-faire. Vingt-trois ans que Jimmy Le Got, ouvrier, fait le trajet pour se rendre à l’usine. Il y a vu la production de rillettes baisser : moins 30% en cinq ans selon lui.

Pour les salariés, la situation est source d’inquiétude. "Aujourd’hui, on a une vente. Ça veut dire que chaque salarié ne sait pas demain s’il retrouvera le même emploi, s’il va garder son emploi tout simplement. Donc voilà, il y a des inquiétudes", confie Jimmy Le Got, délégué syndical CGT Bordeau Chesnel à France 2. Une autre employée témoigne également de la surprise et de l’angoisse ressenties : "C’est une surprise, bonne ou mauvaise, on ne sait pas. Ça fait quand même une petite angoisse", rapporte France 2.

Cette vente intervient dans un contexte de baisse structurelle de la consommation de charcuterie en France. La consommation de charcuterie a baissé de 9% depuis 2010. Cette tendance pèse sur l’ensemble du secteur et explique en partie la décision de Savencia de se séparer de son site sarthois.

L’usine Bordeau Chesnel joue un rôle central dans l’économie locale. En cas de licenciement, l’impact pourrait être important pour le tissu économique d’Yvré-l’Evêque et des environs. Un producteur local s’inquiète : "Ça a un impact, si les clients déménagent parce qu’ils cherchent du boulot ailleurs", souligne Joffrey Loriot, producteur de fromage dans la Sarthe, à France 2. La perspective d’un changement de propriétaire, sans garantie sur le maintien de l’activité et des emplois, fait planer une incertitude sur l’avenir de nombreux foyers et entreprises du territoire.

Alors que l’usine, symbole d’un savoir-faire régional et d’une marque culte, traverse une période charnière, les salariés et la population locale attendent avec anxiété les annonces prévues lundi 7 septembre.