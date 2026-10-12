Michel-Edouard Leclerc s'inquiète d'une inflation à 4% d'ici la fin de l'année

Le président des centres E.Leclerc alerte sur la persistance de l'inflation et prévoit des négociations commerciales tendues avec les fournisseurs.

Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E. Leclerc, a déclaré lundi 12 octobre sur franceinfo : "Je m'attends à ce qu'il y ait près de 4% d'inflation à la fin de l'année", alors que la hausse des prix continue de peser sur le pouvoir d'achat des ménages.

L'inflation a grimpé à 3% sur un an en septembre, portée par la hausse des prix de l'énergie et des produits frais. Michel-Edouard Leclerc estime que cette inflation n'est pas près de ralentir.

Dans un contexte de hausse des prix du carburant, "les industriels réclament beaucoup de hausses", selon Michel-Edouard Leclerc. Il anticipe donc les prochaines négociations annuelles "qui seront très dures". Ces négociations commerciales entre les supermarchés et leurs fournisseurs sont prévues traditionnellement du 1er décembre au 1er mars.

Selon un rapport d'Action contre la Faim, 7 millions d'adultes en France métropolitaine déclarent manquer de nourriture, le plus souvent pour des raisons financières.