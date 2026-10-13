La Banque de France confirme prévoir une croissance de 0,1% au troisième trimestre

L'institution monétaire maintient sa prévision d'une progression très modérée de l'économie française, sur fond d'incertitudes et de disparités sectorielles.

La Banque de France a confirmé lundi 12 octobre s'attendre à une croissance de 0,1% du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre. Cette prévision, déjà annoncée mi-septembre, traduit une dynamique économique particulièrement modérée pour la France, dans un contexte marqué par de fortes incertitudes et des évolutions contrastées selon les secteurs d’activité.

Une activité qui "résiste" mais reste hétérogène

Selon son enquête mensuelle de conjoncture, l'activité a continué de progresser en septembre dans l'industrie et accéléré dans les services marchands, tandis qu'elle a peu évolué dans le bâtiment. Le mois de septembre a ainsi été caractérisé par une activité qui a "résisté" mais de façon contrastée.

Le directeur général adjoint des statistiques de la Banque de France a expliqué lors d'une conférence de presse que les "situations (…) restent toujours différenciées entre secteurs d'activité et dans un environnement fragilisé, notamment avec la remontée du prix du pétrole à la fin de l'été, et la remontée de l'incertitude".

L'organisme avait déjà annoncé mi-septembre tabler sur une croissance de 0,1% au troisième trimestre (contre 0,2% prévus auparavant), après un recul de 0,2% du PIB au premier trimestre et une stabilité au deuxième. Elle avait aussi abaissé sa prévision pour l'ensemble de l'année à 0,4%, contre 0,5% avant.