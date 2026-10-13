Le FMI relève ses prévisions pour la zone euro mais abaisse celles de la France

L'institution internationale affiche un optimisme mesuré pour la zone euro, mais la France voit ses perspectives revues à la baisse dans un contexte de tensions budgétaires et d'incertitude politique.

Le Fonds monétaire international (FMI) a publié mardi 13 octobre son rapport sur l'état de l'économie mondiale, à l'occasion d'une conférence de presse sur les "Perspectives économiques mondiales" tenue à Bangkok. L'institution affiche un optimisme prudent pour la zone euro, dont la croissance est attendue à 1,1% en 2026, soit 0,2 point de plus que lors de la précédente prévision de juillet. Cette révision à la hausse concerne principalement les principales économies de l'union monétaire européenne, à l'exception notable de la France.

Un rebond porté par l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie

La dynamique de la zone euro est principalement soutenue par l'Allemagne, première économie européenne, qui enregistre une forte accélération avec une croissance revue en hausse de 0,6 point à 1,3%. L'Espagne confirme son dynamisme : sa croissance atteindrait 2,5% cette année (+0,4 point) avant de fléchir à 1,8% en 2027, une prévision inchangée.

L'Italie profite également d'une embellie, avec une croissance attendue à 0,8% (+0,3 point) en 2026 et à 0,6% en 2027 (+0,1 point). Pour l'ensemble de la zone euro, la croissance devrait se stabiliser à 1,2% en 2027, retrouvant ainsi son niveau de 2025, alors que les prix de l'énergie demeurent élevés dans le sillage de la guerre au Moyen-Orient et que la confiance des consommateurs est affaiblie.

La France, deuxième économie de la zone euro, fait figure d'exception dans ce tableau globalement positif. Le FMI prévoit désormais une croissance de seulement 0,4% en 2026 et 0,7% en 2027, soit une révision en baisse de 0,2 point sur chacune de ces deux années. Cette contre-performance s'inscrit dans un contexte de difficultés budgétaires persistantes et à quelques mois d'une élection présidentielle majeure, qui alimente l'incertitude sur la trajectoire économique du pays.

Le rapport souligne que la France s'inscrit "à contre-courant" de ses voisins européens, alors même que la zone euro bénéficie d'une conjoncture plus favorable.

Un contexte mondial marqué par des tensions et des opportunités

A l'échelle mondiale, le FMI relève légèrement sa prévision de croissance pour 2026, désormais attendue à 3,1%, et prévoit une accélération à 3,4% en 2027, chiffre inchangé. Cette révision positive s'explique avant tout par les bonnes performances des économies avancées, en particulier asiatiques, tandis que les pays émergents pâtissent de la flambée des prix des hydrocarbures générée par le conflit au Moyen-Orient.

"Deux forces agissent sur l'économie, d'un côté une hausse des prix de l'énergie qui vient créer des chocs d'approvisionnement négatifs, renforçant l'inflation, de l'autre les investissements, principalement dans l'intelligence artificielle, qui génèrent un choc de demande", a déclaré à la presse la nouvelle cheffe-économiste du FMI, Silvana Tenreyro.