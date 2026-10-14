Le FMI prévient que la France mettra du temps à regagner la confiance des marchés

Le FMI prévient que la France mettra du temps à regagner l'entière confiance des marchés, malgré l'objectif de ramener le déficit à 5% du PIB en 2027.

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a estimé qu'il "faudra du temps" à la France pour ramener sa dette et son déficit à des niveaux pouvant "inspirer confiance" aux marchés. "La France cherche actuellement à adopter un budget qui placerait son déficit et sa dette sur une trajectoire descendante", a-t-elle reconnu mercredi 14 octobre, en marge de l'assemblée annuelle du FMI à Bangkok. "Il faudra toutefois du temps pour les ramener à des niveaux susceptibles d'inspirer confiance, une entière confiance, tant à la population qu'aux investisseurs", a-t-elle averti.

L'examen du budget 2027 a démarré mardi à l'Assemblée nationale, avec l'ambition de retrouver l'an prochain un déficit à 5% du PIB. Son adoption apparaît très incertaine, faute de majorité et à l'approche de l'élection présidentielle.

Sur le marché de la dette, la France pâtit particulièrement des interrogations sur sa stabilité économique et politique : son taux d'emprunt à 10 ans s'approche des 5%.

Plus généralement, la cheffe du FMI a appelé les gouvernements des économies développées à restaurer "d'urgence" leur discipline budgétaire face à l'envolée des rendements de leurs dettes sur le marché obligataire. "Trop de pays n'ont pas profité de la reprise post-pandémie pour reconstituer leurs marges de manœuvre budgétaires, chaque nouveau choc a fait grimper davantage le niveau d'endettement", a-t-elle observé. "Cette fois-ci, les économies avancées qui sont les plus mauvais élèves." "Il faut réparer d'urgence les fondations budgétaires avant que les fissures ne s'élargissent. Le moment est venu d'accroître les recettes, de rationaliser les dépenses, d'améliorer la gestion des finances publiques", a souligné Kristalina Georgieva.