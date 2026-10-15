Anthropic annonce un chiffre d'affaires de 16,8 milliards de dollars au troisième trimestre avant son IPO

La société d'intelligence artificielle affiche une croissance spectaculaire de ses revenus, mais voit son rythme ralentir à l'approche d'une introduction en Bourse très attendue.

Anthropic a annoncé à des investisseurs un chiffre d'affaires de 16,8 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse d'environ 45% en trois mois. Ces chiffres, non audités, ont été présentés ce mercredi lors d'une journée réservée à des investisseurs institutionnels au siège de l'entreprise à San Francisco, selon le Financial Times et Bloomberg. Cette performance intervient à quelques semaines d'une entrée en Bourse désormais attendue en novembre.

Une croissance rapide mais qui ralentit

La croissance ralentit toutefois : le chiffre d'affaires avait plus que doublé au printemps, de 4,8 milliards de dollars au premier trimestre à 11,6 milliards au deuxième. L'entreprise se dit par ailleurs rentable pour le deuxième trimestre consécutif, "sur une base ajustée", une mesure non normalisée qui exclut notamment les rémunérations en actions, selon le FT.

En comptabilité classique, l'entreprise a perdu près de 42 milliards de dollars en 2025, selon des documents consultés par Bloomberg et Reuters, dont environ 34 milliards d'écritures comptables, sans argent réellement dépensé. Sa perte opérationnelle, plus proche des dépenses réelles, dépassait 8 milliards, pour 4,6 milliards de chiffre d'affaires en 2025. Anthropic affirme aussi dégager désormais plus de trésorerie qu'elle n'en consomme et encaisser 1,70 dollar de revenus pour chaque dollar dépensé en puissance de calcul, selon ces sources. Ces indicateurs ne peuvent être vérifiés en l'absence de comptes publiés : le prospectus, déposé de façon confidentielle en juin, n'a toujours pas été rendu public.

Anthropic, qui loue l'essentiel de sa puissance de calcul à Amazon, Google ou SpaceX, prévoit plus de 500 milliards de dollars de dépenses d'infrastructures sur dix ans, selon le FT.

Anthropic pourrait lancer la vente de ses actions dès la semaine du 9 novembre, pour une cotation avant Thanksgiving, le 26 novembre, avance Bloomberg. Des investisseurs évaluent la société entre 1 800 et 2 000 milliards de dollars, le double de sa valorisation de mai (965 milliards). L'entrée en Bourse pourrait dépasser le record établi par SpaceX, qui avait levé 85,7 milliards en juin.

Dans une version préliminaire du prospectus, Anthropic a répété à ses investisseurs potentiels que l'IA qu'elle développe pourrait présenter des "risques existentiels pour l'humanité", selon le document cité par le FT.