Le Grand Orient de France confirme une fuite de 9069 pages de documents internes

La principale obédience maçonnique française a confirmé jeudi soir une fuite massive de documents internes, revendiquée par deux groupes cybercriminels.

Le Grand Orient de France (GODF), plus ancienne obédience maçonnique du pays, a été victime d’une fuite de données, voyant certains de ses documents exposés en ligne, a annoncé l’institution dans un communiqué ce jeudi soir. Cette fuite concerne un volume de 9069 pages et s’étend sur une période allant de 2017 à 2026.

Nature et ampleur des documents divulgués

Les documents ayant fuité comprennent des publications institutionnelles mais aussi des fiches administratives et des récapitulatifs budgétaires, semblant destinés à une circulation interne. Un tableau nominatif daté de septembre 2024 contient aussi des noms, prénoms, adresses e-mail et numéros de téléphone.

L’institution a toutefois nuancé la gravité de l’incident dans son communiqué : "Plusieurs documents attribués au Grand Orient de France circulent en ligne depuis ce jour. Les vérifications techniques établissent que les systèmes d’information centraux de l’obédience, protégés par une double authentification, n’ont pas été compromis, a nuancé l’institution. Une part importante des fichiers diffusés correspond à des documents non sensibles: communiqués, discours, circulaires, documents conventuels, etc."

Le Grand Orient de France a toutefois déposé plainte, et indiqué qu’une enquête était en cours. Contacté, le parquet de Paris n’a pour l’heure pas donné suite à nos sollicitations.

Revendication et motivations des groupes cybercriminels

Le piratage du Grand Orient de France a été revendiqué par les groupes cybercriminels Akatsuki Cyber Team et LunarisSec. Ce dernier est déjà lié à la fuite d’une base de données appartenant à une structure de la CGT dans l’Aude, début octobre, ou à l’attaque de France Utilitaires, site français spécialisé dans la vente de véhicules utilitaires, le 13 octobre.

Dans un message publié sur un forum cybercriminel, le "chef" de l’Akatsuki Cyber Team explique ne pas "prévoir" de diffuser ces données, "car cela serait trop radical. Cette publication servira d’avertissement à l’organisation franc-maçonne". Il justifie ce piratage par des "incidents liés à l’islam qui n’ont jamais donné à des poursuites", par "la diffusion de fausses informations sur le salafisme"… sans que l’on sache vraiment ce dont il en retourne, et sans connaître le rapport exact avec le Grand Orient de France. Il écrit aussi : "Vous avez essayé de salir l’islam mais vous avez échoué. L’islam est une religion de réalisme, pas d’humanisme!", souhaitant "à nos frères et sœurs la paix en France, en attendant qu’ils puissent accomplir leur hijra (l’émigration vers un pays musulman, NDLR) conformément aux principes islamiques."