Gaston Lagaffe revient avec un 23e album inédit signé Delaf et Trondheim

Le célèbre antihéros de la bande dessinée fait son grand retour avec un 23e album inédit, confirmant sa popularité inaltérable.

Gaston Lagaffe revient mercredi avec Des boum et des paf (Dupuis), un nouvel album tiré à un million d'exemplaires. Ce lancement massif témoigne de la popularité persistante du "roi de la gaffe". Publié le même jour en France, Belgique, Suisse et Canada, Des boum et des paf est le 23e album de Gaston et le deuxième qui n'est pas signé de son créateur, Franquin, décédé en 1997.

Après plus de 20 ans d'absence, le sympathique antihéros, nonchalant et fantaisiste, avait réussi son come-back en 2023 avec de nouvelles aventures écrites et dessinées par le Québécois Delaf (Marc Delafontaine de son vrai nom).

Une nouvelle équipe pour perpétuer l’esprit Franquin

Pour le nouvel album, Delaf a collaboré avec le Français Lewis Trondheim, lui aussi un grand amateur de Gaston, qui a écrit quelque 75 gags. Les aventures restent ancrées à la fin des années 1960 et au début des années 1970 dans les bureaux des éditions Dupuis, où Gaston Lagaffe est l'homme à tout faire de la rédaction.

"J'ai grandi avec Gaston, que je connais comme un copain. Mon défi est d'être le plus fidèle possible de l'esprit de Franquin", explique à l'AFP Delaf, qui s'est fait connaître avec la série à succès Les Nombrils. Pour Delaf, "Gaston est populaire car il laisse libre cours à son esprit créatif, défend des valeurs très humaines et est un excellent camarade malgré ses bêtises". "Son refus des conventions plaît à un grand nombre de personnes", souligne-t-il. Selon le dessinateur canadien de 53 ans, les jeunes lecteurs "ne sont guère perturbés" par le caractère désuet de la série, dans laquelle les portables n'ont pas encore remplacé les cabines téléphoniques.

Gaston Lagaffe est l'un des héros les plus universels de la BD franco-belge, ayant été traduit en 27 langues. Ses 22 premiers tomes ont été vendus à 34 millions d'exemplaires. Un "antihéros nonchalant" qui "s'est imposé comme un personnage débordant d'imagination et d'énergie, sauf lorsqu'il s'agit de travailler", selon la maison d'édition.

Il a failli ne pas revivre car la fille de son créateur, Isabelle Franquin, avait tenté d'empêcher la parution d'un nouvel album avant de céder face à la décision rendue après un arbitrage. Elle avait alors évoqué "la volonté non équivoque" de son père "de ne pas voir Gaston lui survivre sous le crayon d'un autre dessinateur".

"Très heureux" d'avoir succédé à Franquin, Delaf a commencé à travailler sur un 24e tome. "Je me verrai bien faire trois albums, mais si je sens que je perds l'inspiration, j'arrêterai", confie-t-il à l'AFP.