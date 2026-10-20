La justice électorale brésilienne donne 24 heures à Meta pour prouver l'équité de ses réseaux

L'autorité électorale exige des preuves d'équité sur Facebook, Instagram et WhatsApp, sous peine d'une lourde amende, à quelques jours du second tour présidentiel.

La justice électorale a donné 24 heures à Meta pour prouver que le géant de la tech réserve un traitement égalitaire sur ses réseaux aux campagnes du président sortant Luiz Inácio Lula da Silva et de son adversaire conservateur Flávio Bolsonaro. Dans le cas contraire, Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, devra payer une amende de 1 million de reais (environ 200 000 dollars) par jour, selon un document du tribunal consulté par l'AFP.

Le président de gauche Lula, 80 ans, en quête d'un quatrième mandat, et Flávio Bolsonaro, 45 ans, sont à égalité dans les sondages à quelques jours du deuxième tour.

Accusations d'ingérence et de partialité algorithmique

Lula a dénoncé "l'interférence" de Meta dans l'élection brésilienne après avoir été devancé de peu au premier tour par Flávio Bolsonaro, fils de l'ex-président Jair Bolsonaro. Le président de gauche a accusé la plateforme américaine de restreindre la circulation de ses contenus sur Instagram et WhatsApp. Par ailleurs, Lula a mis en garde contre la "sélectivité" des algorithmes du modèle d'intelligence artificielle de WhatsApp. Ce modèle refuserait selon lui de générer du contenu électoral qui lui soit favorable, ce qui ne serait pas le cas pour Flávio Bolsonaro.

Son parti a saisi la justice électorale ainsi que l'Organisation des Etats américains (OEA). Des dizaines de ses soutiens ont manifesté lundi devant le siège de Meta à Sao Paulo, brandissant des pancartes et criant des slogans contre le patron du groupe, Mark Zuckerberg, et le président américain Donald Trump. "Je ne crois quasiment rien de ce que je vois ces derniers temps" sur les réseaux de Meta, a affirmé Lilian Doring, créatrice de vidéos animées de 47 ans.

Meta a nié tout parti pris dans les élections. L'entreprise a reconnu la désactivation par erreur d'annonces de campagne de Lula, l'attribuant à des "incidents" techniques qui n'affectent pas seulement le Brésil.

Jeudi, un juge du Tribunal supérieur électoral a ordonné à la plateforme américaine d'appliquer les mêmes règles aux deux candidats. Le tribunal a interdit à Meta de réduire de façon inégale la portée des contenus électoraux, les recommandations et les résultats de recherche. L'arrêt du tribunal prévoyait déjà une amende de 500 000 reais par jour (100 000 dollars) en cas de non-respect.

Dans sa nouvelle décision, le tribunal électoral a conclu que Meta n'avait pas prouvé qu'il avait mis en œuvre la majorité des injonctions antérieures. "La persistance de l'absence de mise en œuvre (des décisions), à quelques jours du second tour, met en évidence l'insuffisance de l'amende", selon cette décision antérieure.

Un contexte politique sous tension

Pendant la campagne, Lula a affirmé que le gouvernement américain tentait d'interférer dans les élections en faveur de Flávio Bolsonaro, dont le père et ex-président Jair Bolsonaro (2019-2022) est un allié de Donald Trump.

Le Tribunal supérieur électoral brésilien est l'organe chargé de superviser la régularité des élections au Brésil. Meta, propriétaire des plateformes Facebook, Instagram et WhatsApp, joue un rôle central dans la communication politique et électorale, ces réseaux étant massivement utilisés par les candidats et leurs partisans.