eBay va supprimer 1 000 postes malgré un retour à la croissance

La plateforme américaine poursuit sa restructuration malgré un retour à la croissance, avec un nouveau plan social touchant 1 000 postes.

La plateforme américaine de commerce en ligne eBay va supprimer quelque 1 000 postes, a déclaré une porte-parole, mercredi 21 octobre à l’Agence France-Presse (AFP). Cela correspond à environ 9% de ses effectifs. Cette décision "a été prise pour s’assurer de conserver une position solide", a affirmé la société, qui souhaite "aligner ses effectifs et ses ressources avec [ses] priorités stratégiques".

L’entreprise comptait 12 300 salariés fin 2025, avant de procéder, en février, à un premier plan social portant sur 800 emplois.

Après plusieurs années difficiles, marquées par une quasi-stagnation de son chiffre d’affaires (+2% en 2022 et +3% en 2023), eBay a renoué avec la croissance en 2025 (+8%) et a même connu une accélération au premier semestre de cette année (+17%). Lors de la présentation des résultats du premier, puis du deuxième trimestre, les dirigeants de l’entreprise de San José (Californie) n’ont pas évoqué ces suppressions d’emplois.

En juillet, le groupe a pris le contrôle du site de revente de vêtements Depop pour 1,2 milliard de dollars (plus de 1 milliard d’euros), afin de capitaliser sur la montée en puissance du marché de l’habillement de seconde main.

Début mai, la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop a formulé une offre de rachat non sollicitée valorisant eBay à 55,5 milliards de dollars (49 milliards d’euros). Le conseil d’administration d’eBay a rejeté l’offre, la jugeant ni "crédible" ni "attractive". Beaucoup d’investisseurs s’interrogeaient en effet sur le montage financier de l’opération.