Présidentielle 2027 : Jean-Luc Mélenchon et Edouard Philippe à égalité à 19% d'intentions de vote au premier tour, selon un sondage Cluster 17 pour Politico

Marine Le Pen creuse l'écart en tête, tandis que les autres candidats restent distancés selon cette enquête d'opinion publiée jeudi.

Selon un sondage Cluster 17 pour Politico publié jeudi 24 septembre, Edouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon sont donnés à égalité à 19% d'intentions de vote chacun au premier tour de l'élection présidentielle, loin derrière Marine Le Pen (31%). Cette enquête, réalisée à sept mois du scrutin, dresse un état des forces politiques dans une configuration où l'ancien Premier ministre et le leader de La France insoumise s'affrontent, avec la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale en position de favorite.

Dans le scénario principal testé, Marine Le Pen est créditée de 31% d'intentions de vote. Elle devance nettement ses poursuivants, Jean-Luc Mélenchon et Edouard Philippe, tous deux à 19%. Derrière ce trio de tête, Raphaël Glucksmann, qui est retenu comme le candidat social-démocrate, est à 12%. Le candidat LR Bruno Retailleau n'est qu'à 7,5%. Les autres candidats testés sont tous sous les 5% : Eric Zemmour (Reconquête, 3,5%), Nicolas Dupont-Aignan (3%), Marine Tondelier (Ecologistes, 2,5%), Fabien Roussel (communiste, 2%) et Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière, 0,5%).

Scénario alternatif : Attal candidat, Mélenchon devant le centre

Le sondage explore également une autre hypothèse, dans laquelle Gabriel Attal représenterait le bloc central à la place d'Edouard Philippe. Dans ce cas, Jean-Luc Mélenchon devance largement le candidat de centre droit (20% contre 13,5%). Raphaël Glucksmann atteint alors 14%. Dans cette configuration, Marine Le Pen reste largement en tête à 31% et Bruno Retailleau obtient 9,5%. Les autres candidats restent tous sous les 5%.

Ce sondage, comme toute enquête d'opinion, est une photographie du moment sans valeur prédictive. Il a été réalisé en ligne du 15 au 16 septembre auprès d'un échantillon de 1 733 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, avec une marge d'erreur de 1,1 à 2,4 points.