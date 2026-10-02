Le président du Medef juge que le projet de budget du gouvernement va "aggraver la situation" économique

Patrick Martin estime que le projet de budget 2027 va "aggraver la situation" économique, en raison notamment d'une hausse du coût du travail et d'une contribution accrue des entreprises.

Le président du Medef, Patrick Martin, a vivement critiqué vendredi 2 octobre les orientations du projet de loi de finances (PLF) et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2027, présentés jeudi par le gouvernement. Selon lui, ces textes vont "aggraver la situation" économique, notamment en raison de "l'augmentation du coût du travail" et d'une contribution accrue des entreprises.

Selon le Medef, les textes présentés par le gouvernement proposent de faire contribuer les entreprises à hauteur de "près de 20 milliards d'euros" l'an prochain. Patrick Martin a dénoncé sur Radio Classique "l'augmentation du coût du travail" que propose le projet de budget, qui revient sur des allègements de cotisations patronales. Il redoute que les débats parlementaires n'alourdissent encore les mesures visant les entreprises.

Un contexte économique dégradé

Patrick Martin a estimé que la situation va s'aggraver, au moment où "il n'y a plus de croissance". Il affirme que la France "est même en légère récession dès à présent". Le produit intérieur brut (PIB) a diminué de 0,2% au premier trimestre, puis est resté stable au deuxième.

Patrick Martin a rappelé que début septembre, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait envoyé aux entrepreneurs "une lettre assez rassurante" sur le budget, mais qu'ensuite "des taxes nouvelles sont apparues au fil des jours". "On sent une forme d'improvisation" du gouvernement face à "l'augmentation de la dette et surtout des taux d'intérêt, et à une crispation encore plus forte du paysage politique", a-t-il lancé, ajoutant que "tout ça donne l'impression d'une certaine fébrilité".

Interrogé sur les économies possibles, Patrick Martin a visé les fonctionnaires. Il s'en est aussi pris aux collectivités locales, "arc-boutées sur leur pactole", car "pour la plupart d'entre elles, elles ont des finances pas opulentes, mais assez saines".

Le projet de budget 2027 prévoit également un gel du point d'indice des fonctionnaires, une inscription payante en BTS, et le maintien du coup de rabot sur les aides personnalisées au logement (APL).