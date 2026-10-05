La Cour des comptes estime que la vente de participations de la Caisse des dépôts pourrait contribuer au redressement des finances publiques

L'institution recommande de céder certains actifs de la Caisse des dépôts pour soutenir les finances de l'Etat, en recentrant sa stratégie d'investissement.

La Cour des comptes a estimé lundi que vendre des participations de la Caisse des dépôts (CDC) qui ne correspondent pas à la stratégie d'actionnaire de l'Etat, tournée vers la résilience et la cohésion sociale et territoriale, pourrait contribuer à redresser les finances publiques. La CDC, bras financier de l’Etat, est chargée de soutenir sa politique économique et industrielle en investissant dans les entreprises et en finançant collectivités locales et grands travaux.

Un portefeuille à revoir pour renforcer la doctrine d’actionnaire de l’Etat

Selon le rapport publié lundi, certaines participations détenues par la CDC ne correspondent pas à la doctrine d'actionnaire de l'Etat, qui privilégie la résilience et favorise l'"impact sociétal positif en encourageant le développement local et la cohésion des territoires". La Cour des comptes conclut qu'une revue stratégique plus approfondie du portefeuille de la CDC "mériterait d'être réalisée" au-delà des revues annuelles, de manière à "recentrer le portefeuille actuel et le redimensionner significativement".

Il s'agirait de revendre ces participations et une partie des produits de cession issue de ce recentrage pourrait remonter à l'Etat par la voie de versements exceptionnels, pour contribuer au redressement des finances publiques, a indiqué la Cour des comptes.

Entre 2015 et 2025, la contribution des filiales et participations au bénéfice net de la CDC a représenté 22,3 milliards d’euros en cumulé, soit 64% du résultat du groupe. Le bilan du fonds d'épargne de la CDC s'élevait fin 2025 à 453 milliards d'euros pour un bénéfice net de 2,4 milliards.

La CDC gère notamment les encours du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS), qui servent à financer la construction de logements sociaux. Le fonds d'épargne de la CDC est cependant de plus en plus investi dans des projets éloignés du logement social, sa mission initiale, selon son rapport annuel publié en mai.