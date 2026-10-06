Le Rassemblement national va présenter son contre-budget lors d'une conférence de presse

Le parti d'extrême droite dévoile mardi 6 octobre son projet budgétaire, sur fond de polémique visant Jordan Bardella pour des propos antisémites attribués par Mediapart.

Le Rassemblement national (RN) organise mardi 6 octobre 2026 une conférence de presse pour présenter son contre-budget, un rendez-vous prévu de longue date. Marine Le Pen et Jordan Bardella, respectivement présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale et président du parti, seront ensemble face à la presse, une semaine après les révélations de Mediapart sur des propos antisémites attribués à Jordan Bardella.

Un contre-budget pour afficher le sérieux économique du RN

La conférence de presse doit permettre de présenter le budget que la candidate du RN compte faire voter si elle arrive au pouvoir. Le RN est souvent montré du doigt pour ses hésitations, voire son impréparation en matière économique. Dans un message publié sur X lundi, la patronne des députés du RN annonce qu'elle présentera mardi matin "aux côtés de Jordan Bardella la trajectoire budgétaire" qu'elle mettra en œuvre si elle est élue présidente de la République.

Un historique du parti déclare à franceinfo.fr : "On en a vu d'autres, on est tellement blindés", et prédit : "Marine va vous étonner par son niveau technique".

Mais l'ordre du jour de cette conférence de presse risque d'être percuté par ce qui est devenu "l'affaire Bardella". Les deux têtes du parti à la flamme vont surtout devoir faire front face aux accusations d'antisémitisme.

Marine Le Pen maintient "totalement" sa "confiance" à Jordan Bardella.

"Encore faut-il que sa parole sur son projet soit audible en pleine tempête. Ce qui n'est pas gagné", souligne un cadre du RN auprès de franceinfo.fr.