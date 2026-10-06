L'organisation Les Lycéens ! presse le ministre de l'Education d'agir sur le budget 2027

L'organisation Les Lycéens ! demande au gouvernement de revoir le projet de budget 2027, alors que la mobilisation lycéenne s'intensifie contre la suppression de 1 588 postes de professeurs.

Alors que la mobilisation lycéenne se poursuit dans tout le pays, l'organisation Les Lycéens ! interpelle le gouvernement sur le projet de budget 2027. Mardi 6 octobre, son vice-président Louis Letoublon a appelé le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, à agir pour répondre aux revendications des élèves.

"Le ministre de l'Education nationale dit avoir écouté, il faut qu'il passe à l'action maintenant", invite Louis Letoublon, vice-président de l'organisation Les Lycéens !, mardi 6 octobre sur franceinfo. Cette déclaration intervient alors qu'une nouvelle journée de mobilisation des lycéens est prévue dans toute la France, notamment avec l'intersyndicale de l'Education nationale.

Au cœur de la contestation figure la suppression supplémentaire de "1 588 postes de professeurs", une mesure jugée incompatible avec les revendications des lycéens. Louis Letoublon souligne que cette décision rend impossible "d'avoir un prof dans chaque salle".

Un budget jugé incompatible avec les attentes des lycéens

Le vice-président de l'organisation lycéenne demande au "gouvernement de rétropédaler sur son budget car c'est le budget 2027 qui dira comment les lycéens seront traités". Selon lui, ce que propose l'exécutif "ne va pas dans le bon sens car le budget à venir n'est pas compatible" avec les revendications des lycéens.

Pour la journée de mobilisation mardi, Louis Letoublon appelle à se mobiliser "pacifiquement", il en "appelle à la responsabilité de chacun pour éviter des débordements". Il dit "condamner fermement les débordements", comme "les violences policières". Il note que "pour un policier, il est plus facile de s'en prendre à des lycéens qu'à des agriculteurs".

Louis Letoublon évoque également l'effort de 5 milliards d'euros demandé aux collectivités territoriales : "on se demande comment les régions vont pouvoir améliorer le bâti scolaire", souligne-t-il.

"Si Edouard Geffray agit, il y aura un retour au calme", assure Louis Letoublon.