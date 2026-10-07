Le commissaire européen au commerce Maros Sefcovic en mission à Pékin

L'Union européenne cherche à négocier avec la Chine pour limiter l'impact des importations chinoises, alors que l'Allemagne et la France réclament une politique commerciale plus ferme.

Le commissaire européen au commerce et à la sécurité économique, Maros Sefcovic, se rend à Pékin les jeudi 8 et vendredi 9 octobre pour rencontrer son homologue chinois, Wang Wentao. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un processus de dialogue engagé en juin, un nouveau mécanisme de consultation sur les questions commerciales et d’investissement. L’objectif : trouver un accord d’ici à la fin octobre pour protéger plusieurs secteurs industriels des importations de produits chinois.

Les avancées obtenues – ou pas – par le commissaire seront discutées au Conseil des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne, à Bruxelles, les 15 et 16 octobre. A cette occasion, les dirigeants européens devront décider de la suite à donner à la relation commerciale avec la Chine.

Pression franco-allemande pour une ligne plus dure

Dans une lettre commune envoyée le 5 octobre à la présidente de la Commission, le chancelier allemand, Friedrich Merz, et le président français, Emmanuel Macron, ont pris les devants : sans jamais nommer la Chine, ils demandent une politique commerciale plus ferme. Berlin, qui avait voté contre les droits de douane sur les voitures électriques, se montre maintenant prêt au bras de fer avec Pékin, quitte à prendre le risque de représailles, notamment de restrictions sur les exportations de composants essentiels pour faire tourner les usines européennes.

"Rien ne va plus, faites des stocks !" C’est en substance le message que les Etats membres de l’Union européenne (UE) et la Commission font passer aux entreprises.