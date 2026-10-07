Le gouvernement annonce une suspension des cours dans les lycées pour un temps de démocratie

Le gouvernement suspend les cours sur une demi-journée dans tous les lycées, mercredi ou jeudi, pour organiser un "temps de démocratie interne" avec les élèves.

Le gouvernement a annoncé, mardi 6 octobre à l’Assemblée nationale, la suspension des cours dans les lycées sur une demi-journée. Cette mesure intervient dans un contexte de mobilisation importante des lycéens, avec des manifestations et des blocages dans de nombreux établissements.

Un temps d’échange dans tous les lycées

Ce temps doit permettre aux chefs d'établissement d'organiser un "temps de démocratie interne" avec les élèves. Sébastien Lecornu, Premier ministre, a précisé que la suspension des cours concerne une demi-journée, "demain [mercredi] ou jeudi dans toutes les classes". Il a promis une "banalisation complète des emplois du temps pour permettre à chaque équipe de direction, à chaque proviseur d'organiser ce moment".

Le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, a justifié cette initiative devant les députés : "On ne peut pas, dans un même mouvement, réclamer qu'on écoute les lycéens et balayer d'un revers de la main toute forme de débat dans les établissements".

Selon les organisateurs, 450 000 personnes ont défilé dans toute la France le 6 octobre 2026 ; selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient 256 000.