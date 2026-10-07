Sébastien Lecornu va s'exprimer mercredi soir à 18h30 depuis Matignon sur la crise des lycées

Le Premier ministre doit prendre la parole alors que la contestation lycéenne s'intensifie et que le pays traverse plusieurs crises majeures.

Sébastien Lecornu s’adressera aux Français mercredi 7 octobre à 18h30 depuis Matignon, dans un contexte de tensions sociales inédites. Cette allocution, annoncée par France Télévisions de source gouvernementale, intervient alors que le gouvernement fait face à une accumulation de crises : "un mouvement des lycéens qui ne faiblit pas, les prix des carburants qui flambent, une crise agricole liée à une sécheresse inédite, et la situation financière du pays avec un coût de la dette qui grimpe".

Une mobilisation lycéenne d’ampleur nationale

La prise de parole du Premier ministre survient au lendemain d’une journée de mobilisation massive dans les rues. Selon le ministère de l’Intérieur, 266 000 manifestants ont défilé mardi partout en France, tandis que les organisateurs avancent le chiffre de 450 000. Les cortèges étaient peuplés de lycéens, d’étudiants mais aussi de professeurs et de parents d’élèves.

La mobilisation ne faiblit pas : une nouvelle journée de manifestations est annoncée jeudi. Face à cette contestation persistante, le gouvernement tente d’apaiser le mouvement lycéen. Sébastien Lecornu a d’ailleurs écrit sur X : "La parole lycéenne est précieuse et doit être entendue".

Depuis la mi-septembre, la mobilisation lycéenne s’est accompagnée de tensions et de violences aux abords des établissements. "Les violences aux abords des lycées ont fait 85 blessés parmi les personnels éducatifs, 215 blessés chez les élèves et plus de 700 parmi les forces de l’ordre depuis la mi-septembre", selon les chiffres rapportés par Le Monde. Parallèlement, l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a ouvert 18 enquêtes depuis le début du mouvement, annonce Laurent Nuñez.

Face aux accusations de "répression policière", Sébastien Lecornu a rejeté ce terme, préférant parler d’"accidents" et affirmant que "suggérerait qu’il y ait des instructions politiques de répression policière. C’est faux, c’est un mensonge et c’est jeter l’opprobre sur la police de la République". Le Premier ministre a également revendiqué un "usage de la force strictement proportionné" de la part des forces de l’ordre.

Un gouvernement sous pression à six mois de la présidentielle

L'allocution de Sébastien Lecornu intervient à six mois de l'élection présidentielle. Mardi soir, Emmanuel Macron a réuni plusieurs ministres, dont Sébastien Lecornu, Laurent Nuñez (Intérieur) et Edouard Geffray (Education nationale), pour tenter de trouver une issue à la crise lycéenne.

La veille, le chef du gouvernement avait déjà pris la parole devant les députés, adoptant un ton ferme face aux débordements constatés en marge des manifestations. Il a notamment ciblé La France insoumise, qu'il accuse de "souffler sur les braises" de la révolte et de "bordéliser" le pays à quelques mois de la présidentielle.