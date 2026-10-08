Les dépenses liées aux affections de longue durée augmentent de 8,2 milliards d'euros en dix ans

Les dépenses liées aux affections longue durée progressent rapidement, pesant de plus en plus sur le budget de l'Assurance-maladie, selon une étude publiée mercredi 7 octobre.

Les affections de longue durée ont coûté près de 20 milliards d'euros à l'Assurance-maladie en 2025. En dix ans, les dépenses de l'Assurance-maladie liées aux affections de longue durée ont augmenté de 8,2 milliards d'euros (+72% en euros courants). Cette hausse s'explique par le vieillissement de la population, l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et le coût des traitements.

Selon une étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) publiée mercredi 7 octobre, l’Assurance-maladie a déboursé près de 20 milliards d’euros en 2025 pour prendre en charge à 100% les soins des 15 millions de personnes en affection longue durée (ALD), des maladies chroniques graves comme le diabète ou le cancer.

Un dispositif historique et un impact massif

Le dispositif des ALD a été créé en 1945 pour alléger la charge financière que représentent ces pathologies pour les malades, en les exonérant du "ticket modérateur". Pour tous les soins liés à ces pathologies, l’Assurance-maladie les rembourse à 100% (hors dépassements d’honoraires, franchises et participations forfaitaires). Ils sont en revanche au même régime que les autres pour le reste de leurs soins.

Environ 15 millions de personnes étaient en ALD en 2025, soit 22% des assurés. Leurs soins représentent 67% des 189 milliards d’euros de dépenses de santé remboursables par l’Assurance-maladie obligatoire (en incluant les soins non liés à l’ALD). La dépense est ainsi "sept fois plus élevée" pour eux que pour les autres assurés, précise l’étude.

L’âge des assurés en ALD l’explique en grande partie : la tranche majoritaire est celle des 70-79 ans, qui a davantage recours aux soins. Parmi les 30 ALD recensées, la plus fréquente est le diabète, avec 4 millions de malades. Viennent ensuite le cancer (2,8 millions), et les affections psychiatriques de longue durée (1,8 million), telles que la dépression chronique, les troubles bipolaires, l’autisme ou l’anorexie mentale. Trois autres maladies cardiovasculaires totalisent 4,2 millions de personnes.

En 2025, les administrations publiques, principalement l’Assurance-maladie, ont financé 77,4% des dépenses de santé totales (dépense de santé courante au sens international, qui inclut la part des complémentaires, des patients, le financement des hôpitaux…). C’est 2,3 points de plus qu’il y a dix ans, mais cette hausse s’explique à 44% par la progression des dépenses liées aux ALD.

La liste des pathologies prises en charge au titre des ALD est restée "stable" sur la période étudiée. Le dispositif ALD a représenté 19,7 milliards d'euros en 2025, soit 1 300 euros annuels par assuré en ALD en moyenne, selon cette étude des services statistiques des ministères sociaux.