Edouard Geffray annonce un plan d'urgence sur le remplacement des enseignants absents

Le ministre de l'Education nationale promet une réponse rapide à la mobilisation des lycéens sur le non-remplacement des enseignants absents.

Le non-remplacement des enseignants absents figure parmi les principales revendications des lycéens mobilisés. Cette mobilisation s’inscrit dans un contexte de protestations récurrentes sur la qualité de l'enseignement et la gestion des absences dans les établissements scolaires.

Face à cette préoccupation, le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, a indiqué jeudi qu'il présenterait un "plan d'urgence" sur les remplacements d'ici "quelques heures ou quelques jours". Il s'exprimait devant la presse à Reims, après avoir rencontré des élèves du lycée professionnel Raymond Kopa.

Les lycéens, qui ont fait du non-remplacement des enseignants absents l’une de leurs principales revendications, attendent désormais de voir quelles mesures seront effectivement mises en œuvre pour répondre à leur mobilisation.