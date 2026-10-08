Les embauches en CDI des jeunes actifs reculent dans les métiers exposés à l'IA générative

Les jeunes actifs subissent de plein fouet l'impact de l'intelligence artificielle générative sur le marché du travail, selon une vaste étude menée sur plus de 1 500 métiers.

Depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, l’intelligence artificielle générative bouleverse le marché de l’emploi en France, en particulier pour les jeunes actifs. Une étude conjointe de la Banque de France et du Laboratoire de l’innovation et du futur du travail de HEC, qui a examiné plus de 1 500 métiers, met en lumière un recul marqué des embauches en CDI chez les 21-29 ans dans les professions les plus exposées à l’IA générative.

Un recul spectaculaire des embauches chez les jeunes dans les métiers exposés

Selon l’étude, "depuis novembre 2022, les embauches en CDI des 21-29 ans ont reculé de 28,3% dans les métiers les plus exposés à l’IA générative, contre 7,5% dans les métiers les moins exposés". L’écart entre les dynamiques d’embauche des métiers exposés à l’IA et ceux qui le sont moins décroît avec l’âge : "20,8 points chez les 21-29 ans contre 3,8 après 50 ans". Les chercheurs expliquent que cette classe d’âge est la plus touchée car, dans une entreprise, les juniors se voient confier des tâches que les IA accomplissent désormais facilement et ils n’ont pas encore assez d’expérience pour se rendre indispensables auprès de l’employeur.

Les professions les plus exposées à l'IA sont celles qui "produisent, traitent ou mettent en forme de l'information" (interprètes et traducteurs, journalistes, cadres chargés d'études économiques, financières et commerciales, techniciens des opérations bancaires), tandis que les moins exposées sont des métiers "de présence physique ou de relation directe" (infirmiers, assistants maternels, ouvriers qualifiés…).

L'étude montre aussi une crispation du marché de l'emploi pour les jeunes dans les métiers touchés par l'IA. Chez les 21-29 ans, les démissions en CDI semblent avoir diminué, chutant de 23% entre novembre 2022 et mars 2026, contre seulement 6% chez les professions moins exposées. Une fois recrutés, les jeunes ont donc tendance à rester dans l'entreprise, dans un contexte où le nombre d'offres d'emploi recule.

Les entreprises n’ont, semble-t-il, pas remplacé des CDI par des CDD. Tous contrats confondus, les embauches des 21-29 ans reculent de 22,1% entre novembre 2022 et mars 2026 chez les métiers exposés, alors qu’elles augmentent de 1% pour les métiers physiques.

Les auteurs de l’étude ont choisi d’isoler un métier particulièrement touché par l’arrivée de l’IA : les développeurs et ingénieurs informatiques. "Chez les développeurs et ingénieurs informatiques de 21-29 ans, les embauches en CDI ont baissé de 42% entre 2022 et 2026." L’écart se réduit avec l’âge mais ne disparaît pas, prouvant ainsi que le ralentissement touche aussi les développeurs expérimentés. L’an dernier, Pierre Maoui, vice-président de l’ingénierie chez Qwarry, estimait que "recruter un développeur junior relevait de la philanthropie".

L'étude livre un autre enseignement, le lien entre baisse des recrutements et télétravail. "En poussant les entreprises à codifier leurs pratiques dans des documents et des procédures numériques, le télétravail a pu rendre ces tâches plus faciles à automatiser, et les entreprises qui y ont davantage recouru ont ensuite adopté plus vite l'IA générative", expliquent les chercheurs.