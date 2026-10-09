Marine Le Pen mise sur les prêts de particuliers pour financer sa campagne présidentielle

Privée de prêt bancaire, la candidate du RN mise sur les prêts de particuliers, après confirmation de leur légalité par une note gouvernementale.

Marine Le Pen espère financer sa campagne pour la présidentielle 2027 grâce aux prêts de particuliers. Cette perspective s’est précisée après la publication d’une note gouvernementale du 21 septembre, qui a rassuré les partis sur la légalité d’un tel mode de financement.

La note, transmise aux principaux partis politiques et signée de la main de la secrétaire générale du gouvernement, Laurence Marion, confirme la légalité d’un mode de financement spécifique : le fait pour un parti de se faire prêter de l’argent par des particuliers, puis de prêter à son tour ces sommes à son candidat. L’exécutif y rassure ainsi les aspirants sur la conformité de ce montage.

Un mode de financement privilégié par le RN

C'est l'un des modes de financement privilégiés des campagnes du Rassemblement national (RN) de longue date. Mais le parti d'extrême droite bute sur une spécificité du code électoral : dans le cadre de l'élection présidentielle, les candidats n'ont pas le droit de recourir aux prêts de particuliers – il s'agit du seul scrutin concerné par cette interdiction, qui vise à empêcher les grandes fortunes de peser sur le scrutin majeur de la Ve République.

Pour les candidats à la présidentielle, il reste donc à se tourner vers les dons de particuliers, dont le montant est limité ; vers leur parti, pas toujours riche ; ou vers l’emprunt bancaire.

Marine Le Pen n’a trouvé aucune banque française acceptant de financer sa quatrième campagne. Cette difficulté pousse le RN à privilégier la piste des prêts de particuliers, tout en réclamant des garanties juridiques supplémentaires pour sécuriser ce mode de financement.

Interrogée sur la question, Marine Le Pen a déclaré : "Autoriser les prêts de particuliers pour la présidentielle, comme ils sont autorisés pour l'intégralité des autres élections, me paraît être la mesure la plus rapide qui puisse être mise en œuvre et la plus simple", rapporte Le Figaro.

A un peu plus de six mois du premier tour, Marine Le Pen est donnée largement en tête dans tous les sondages et gagnante dans tous les duels de second tour testés.