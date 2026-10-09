Jordan Bardella rejette les accusations d'antisémitisme, ses dénégations ne convainquent pas selon l'Ifop
Le président du Rassemblement national rejette les accusations d'antisémitisme, mais un sondage Ifop révèle un impact négatif sur son image auprès d'une partie de l'opinion.
Jordan Bardella a de nouveau réfuté jeudi 8 octobre les accusations d'antisémitisme le visant depuis dix jours. Invité sur LCI, le président du Rassemblement national a passé la première demi-heure de l'émission à dérouler son argumentaire, rodé depuis les premières révélations du site d'information Mediapart, qui l'a désigné comme l'auteur de messages privés remontant à 2013, lorsqu'il était âgé de 17 ans.
Une affaire relancée par Mediapart
A l'époque, Jordan Bardella était déjà membre du Front national, devenu depuis Rassemblement national.
Il a déploré que cette "affaire dont tout le monde se moque" parasite la campagne présidentielle.
Pourtant, selon un sondage Ifop réalisé dans les jours précédant l'émission, un Français sur cinq (21%) dit avoir une image "détériorée" de Jordan Bardella en raison de ces accusations, jugées "graves" par les trois quarts (74%) des sondés. Cette étude, menée mardi et mercredi auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 personnes en âge de voter, montre que ses dénégations n'ont "pas convaincu" une nette majorité (61%). Dans le même sondage, 72% des personnes interrogées déclarent en revanche que leur image de Jordan Bardella n'a pas changé.