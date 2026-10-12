Raphaël Glucksmann s'impose au premier tour de la primaire de la gauche sociale-démocrate

Le coprésident de Place publique s'impose nettement face à Olivier Faure et revendique la "rupture avec le macronisme" et la fin de "l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche".

Raphaël Glucksmann s’est imposé, dimanche 11 octobre 2026, au premier tour à la primaire de la gauche sociale-démocrate. Avec plus de 66% des voix (79 613 voix), le leader de Place publique a réussi son pari de l’emporter dès le premier tour, loin devant Olivier Faure, le patron du Parti socialiste.

Le scrutin organisé dimanche a vu Raphaël Glucksmann, coprésident de Place publique et eurodéputé de 46 ans, s’imposer largement. Ce résultat, obtenu dès le premier tour, marque une nette avance sur ses concurrents, en particulier Olivier Faure, relégué loin derrière.

Rupture avec le macronisme et la gauche radicale

A l’issue du vote, Raphaël Glucksmann a revendiqué la "rupture avec le macronisme" et la fin de "l’hégémonie de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche", tout en assurant que le principal adversaire reste "l’extrême droite". Le candidat a également promis de "rassembler la gauche démocratique" pour "battre l’extrême droite" à la présidentielle.

Raphaël Glucksmann refuse les alliances avec La France insoumise (LFI), une position qui pourrait compliquer la tâche de réunir l’ensemble de la famille politique de gauche, traditionnellement divisée sur la question des alliances.

Désormais officiellement désigné candidat de la gauche sociale-démocrate à la prochaine élection présidentielle, Raphaël Glucksmann devra composer avec ce refus d'une union avec la formation de Jean-Luc Mélenchon, dont il veut faire cesser l'"hégémonie", qui pourrait susciter des tensions au sein de la gauche, alors que l'objectif affiché reste de "battre l'extrême droite".

La primaire de la gauche sociale-démocrate, qui s’est tenue dimanche 11 octobre 2026, marque ainsi une étape décisive dans la préparation de la prochaine présidentielle, avec un candidat désormais clairement identifié et une stratégie de rupture affichée.