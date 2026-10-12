Le gouvernement affronte une multiplication des fronts sociaux avant la Toussaint

Multiplication des fronts sociaux et politiques à l'approche des vacances de la Toussaint, entre mobilisations lycéennes, grève étudiante, tensions budgétaires et appels au retour des Gilets jaunes.

A partir de ce lundi 12 octobre, le gouvernement entame une semaine sous haute tension. Plusieurs fronts sociaux et politiques s’ouvrent simultanément, fragilisant la position de l’exécutif à l’approche des vacances de la Toussaint, prévues le 17 octobre.

Après une pause durant le week-end, la mobilisation lycéenne pourrait reprendre ce lundi 12 octobre. En première ligne, la contestation lycéenne prévoit un nouveau rendez-vous ce mardi, avec une journée de grève appelée par les syndicats étudiants. Des appels à des mobilisations générales ont été lancés jusqu'au début des vacances de la Toussaint, le 17 octobre.

Tensions autour du budget 2027

Mardi, le Premier ministre devra aussi s'occuper de l'autre dossier brûlant de la semaine : le budget. Le volet recettes vient d'être retoqué en commission par les députés, de mauvais augure pour l'arrivée du texte dans l'hémicycle. Sébastien Lecornu va donc débuter une longue série de négociations. "En réalité, il n'a aucune réelle marge de manœuvre, tout simplement parce qu'il est ultra minoritaire. Chacun des partis de l'Assemblée va vouloir de toute façon essayer d'arracher des compromis, alors non pas forcément uniquement pour faire passer un budget, mais pour chacun récupérer un narratif électoral derrière", a expliqué John-Christopher Rolland, maître de conférences en droit public à l'université Paris Nanterre.

Le gouvernement pourrait aussi affronter le retour des Gilets jaunes cette semaine. Avec la hausse des prix des carburants, des appels à manifester, ce samedi 17 octobre, ont été lancés sur les réseaux sociaux. Certains responsables politiques comme Fabien Roussel et Marine Tondelier ont déjà apporté leur soutien.