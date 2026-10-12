Le rapport 2026 du PNUD et de l'OPHI révèle une hausse de la pauvreté multidimensionnelle

Le rapport 2026 du PNUD et de l'OPHI révèle une hausse inédite de la pauvreté multidimensionnelle, touchant désormais 1,2 milliard de personnes dans le monde.

L'indice mondial de pauvreté multidimensionnelle a enregistré sa première hausse depuis sa création en 2010. Selon le rapport annuel publié ce lundi 12 octobre 2026 par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le centre de recherche Initiative d'Oxford sur la pauvreté et le développement humain (OPHI), le nombre de personnes concernées par la pauvreté multidimensionnelle atteint 1,2 milliard. Dans l'édition 2026 de leur rapport annuel, l'agence de l'ONU et l'OPHI recensent 51,5 millions de personnes supplémentaires en situation de pauvreté "aiguë" par rapport à l'année précédente. Il s'agit de la première augmentation enregistrée en seize ans, d'après les organisations.

Les organisations indiquent que la croissance démographique constitue un facteur majeur de cette hausse. Elles précisent que de nouvelles données n'étaient disponibles que pour 13 des 108 pays couverts par le rapport. Plus de la moitié des personnes touchées (51,5%) sont des mineurs.

Les visages de la pauvreté multidimensionnelle

La pauvreté multidimensionnelle inclut des indicateurs tels que le manque de logements adéquats, de systèmes d'assainissement, d'électricité, de combustibles pour la cuisine, d'alimentation et d'accès à l'éducation. "Derrière ces chiffres se cachent 1,2 milliard de personnes confrontées à des difficultés qui constituent un cercle vicieux : la faim, la déscolarisation et le manque d'accès à l'eau potable ou à l'électricité", explique Alexander De Croo, administrateur du PNUD, cité dans un communiqué.

Près de 83,3% des personnes pauvres dans le monde vivent à la campagne. Comme l'année précédente, la majorité des plus pauvres vivent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.

Au cours des quinze dernières années, 33 pays ont réduit de moitié la proportion de leur population vivant dans la pauvreté telle que définie par l'indice. Parmi eux figurent six pays d'Afrique subsaharienne. Selon le PNUD, les progrès les plus rapides ont été enregistrés en Asie, notamment en Chine et au Vietnam.

"La hausse de la pauvreté doit servir de signal d'alarme pour le monde entier", estime Alexander De Croo. "Nous savons que le progrès est possible. Les pays qui ont relevé ces défis ensemble, plutôt que chacun de leur côté, ont montré ce qu'une action résolue peut permettre d'accomplir".