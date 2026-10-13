Horizons propose un budget alternatif avec 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires

Le parti d'Edouard Philippe avance un "budget alternatif" prévoyant 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires par rapport au projet du gouvernement.

L’examen du budget de l’Etat pour 2027 débute à l’Assemblée nationale mardi 13 octobre 2026. A la veille des débats, le parti Horizons, fondé par Edouard Philippe, a présenté un "budget alternatif" visant à réaliser 10 milliards d’euros d’économies supplémentaires par rapport au projet du gouvernement. Cette initiative est portée par Laurent Marcangeli, chef de file des députés Horizons et indépendants.

Dans une interview au Figaro, Laurent Marcangeli a détaillé la philosophie de ce "budget alternatif" : le parti d’Edouard Philippe souhaite "annuler 10 milliards de hausses d'impôts prévues, contre des économies du même montant". Les économies supplémentaires seraient réalisées "pour moitié sur les dépenses de l'Etat, pour moitié sur les dépenses sociales", a-t-il précisé.

Mesures proposées

Pour atteindre ces 10 milliards d’euros d’économies, Horizons proposera notamment "de revenir sur la suspension de la réforme des retraites", moyen d'économiser "un milliard d'euros" en 2027, selon Laurent Marcangeli. Parmi les autres mesures figurent le non-remplacement d’un fonctionnaire sur trois, la baisse de crédits de l’Etat (hors Education nationale, police, gendarmerie, armées et justice), le passage à deux jours du délai de carence pour les arrêts maladie dans le secteur public, ainsi qu’une baisse de 3% par an des dépenses des caisses de Sécurité sociale.

Horizons affirme "partager" l’objectif de l’exécutif de ramener le déficit public à 5% en 2027. "Ce n'est pas un 'contre-budget', car cela voudrait dire que nous sommes dans l'opposition. C'est un 'budget alternatif' que nous proposons", insiste Laurent Marcangeli, dont le parti entend contribuer au débat budgétaire tout en soutenant l’objectif de redressement des comptes publics.

Le parti d’Edouard Philippe soutiendra les mesures d’économies proposées par le gouvernement concernant les retraités, jugeant "légitime que les retraités qui le peuvent contribuent à l'effort", selon Laurent Marcangeli.

L’examen du budget de l’Etat pour 2027 s’ouvre ainsi sur fond de propositions concurrentes, Horizons cherchant à défendre une approche axée sur la réduction des dépenses plutôt que sur l’augmentation des impôts.