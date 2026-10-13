Le gouvernement entame les débats sur le budget 2027 sans majorité à l'Assemblée nationale

L'ouverture des discussions budgétaires 2027 à l'Assemblée nationale se fait dans un contexte de grande fragilité politique pour le gouvernement, menacé par une motion de rejet préalable et l'absence de majorité.

La discussion du projet de loi de finances 2027 doit débuter ce mardi à l'Assemblée. Le gouvernement, qui ne dispose pas de majorité à l'Assemblée nationale pour faire adopter le budget 2027, entame les débats dans un climat d'incertitude et d'isolement politique.

L'objectif affiché par l'exécutif est de faire adopter le budget avant le 31 décembre. Mais la tâche s'annonce ardue, tant les oppositions semblent déterminées à entraver la progression du texte.

Après avoir réclamé en vain une lettre rectificative sur le budget au Premier ministre, incluant des mesures sur les plus aisés, les socialistes ont déposé une motion de rejet préalable. "Le Premier ministre n'a donné aucun signe d'inflexion", a déploré la cheffe de file socialiste Estelle Mercier. "Cette motion de rejet est une sommation," affirme-t-elle.

Si elle était votée, le projet de loi de finances serait directement transmis au Sénat, avant de revenir à l'Assemblée, mais en deuxième lecture seulement.

Un texte déjà rejeté en commission et sans réforme majeure

Le projet de loi de finances 2027 a été rejeté en commission avant d'arriver en séance à l'Assemblée nationale. Sur le fond, il ne comporte aucune réforme majeure et ne doit réduire que faiblement l'énorme déficit public, qui refluerait de 5,4% à 5% du produit intérieur brut. Cette cible de déficit public de 5% du PIB était déjà celle pour 2026 et le Premier ministre, Sébastien Lecornu, pense à présent rater cet objectif.

En cas de rejet du budget, le gouvernement pourrait être contraint de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le texte sans vote. Si aucun budget n'est adopté avant la fin de l'année, une loi spéciale pourrait reconduire le budget 2026 jusqu'à l'adoption d'un nouveau texte.